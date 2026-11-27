Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Bergedorf: Um die Brandnester in einer Weihnachtsmarktbude zu erreichen, müssen die Einsatzkräfte den Fußboden aufstemmen.

Nächtlicher Einsatz: Unter einem Schwenkgrill entwickelte sich ein Schwelbrand. Die Löscharbeiten auf dem Weihnachtsmarkt gestalteten sich aufwendig. Alarm in Bergedorf: In der Nacht zu Freitag mussten Feuerwehr und Polizei zum Bergedofer Schloss anrücken.

In einer Hütte auf dem Weihnachtsmarkt brannte es. Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr in die Bergedorfer Schloßstraße gerufen, so die Polizei zur MOPO. In einer der Buden vor dem Bergedorfer Schloss war ein Brand ausgebrochen: Unter einem Schwenkgrill schwelte der Holzfußboden. Um die Brandnester zu erreichen, musste die Feuerwehr Teile des Bodens aufstemmen.

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Der Brand wurde gelöscht, gegen 1.30 Uhr war der Einsatz beendet. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.