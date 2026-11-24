Agathe Lasch schrieb Wissenschaftsgeschichte – doch das NS-Regime nahm ihr die letzte Fluchtchance.

Wallstein Verlag Vor 100 Jahren schrieb Agathe Lasch Wissenschaftsgeschichte. Das NS-Regime verhinderte ihre Flucht nach Estland. 1942 wurde die Germanistin ermordet. Eine neue Biografie erzählt das bewegende Schicksal der Sprachforscherin.

Agathe Lasch wollte wissen, wie die Hamburger wirklich sprachen. Dafür ging sie zu den Menschen. In Allermöhe ließ sie sich von Gemüsebauern erklären, welche plattdeutschen Bezeichnungen sie für ihre Arbeitsgeräte verwendeten. In Neuengamme befragte sie zwei Frauen nach alten Ausdrücken für Hausarbeiten.

Also read (+) Warum in dieser Gärtnerei in Hamburg wochenlang alle Lampen ausgestellt sind

Auch Bauernhäuser in den Vierlanden und auf Finkenwerder besichtigte sie vom Keller bis zum Dachboden, um herauszufinden, wie die einzelnen Gegenstände und Gebäudeteile auf Plattdeutsch hießen. Was sie erfuhr, hielt sie auf Karteikarten fest, mit Ortsangabe. Vor 100 Jahren schaffte Agathe Lasch etwas, das bis dahin nur wenigen Frauen gelungen war: Sie erhielt eine feste Professur an einer deutschen Universität. Am 17.

Dezember 1926 ernannte der Hamburger Senat sie zur planmäßigen außerordentlichen Professorin für Niederdeutsche Philologie. Schon 1923 hatte sie als erste Frau an der Hamburger Universität und als erste Germanistin Deutschlands den Professorentitel erhalten. Bis 1931 erreichten an den damals 23 deutschen Universitäten nur vier Frauen eine solche Professur. Privatbesitz Satu Helomaa, Kauniainen bei Helsinki Jetzt ist im Wallstein Verlag die Biografie „Agathe Lasch .

Hamburgs erste Professorin“ von Frauke Hamann erschienen. Sie zeichnet den Lebensweg der 1942 ermordeten jüdischen Sprachwissenschaftlerin nach. Lasch wird 1879 in Berlin als Tochter eines jüdischen Lederhändlers geboren. Sie besucht eine Höhere Töchterschule und wird Lehrerin, doch sie will studieren.

Neben dem Beruf holt sie 1906 das Abitur nach. Da ist sie bereits 27 Jahre alt. In Berlin verweigert ihr der Germanist Gustav Roethe den Zugang. Er duldet keine Frauen in seinem Seminar.

Advertisement

In Halle darf Lasch nur Gasthörerin sein. Erst 1907 kann sie sich in Heidelberg regulär einschreiben. Lennart Selle In Heidelberg fördert Wilhelm Braune ihre Doktorarbeit und vermittelt ihr ein Stipendium. Aus Dankbarkeit meint Lasch, auf etwas verzichten zu müssen: „Da habe ich wenigstens den Winter über ohne Heizung in meinem Zimmer gearbeitet“, berichtet sie später.

Nur für Besuch heizt sie ein. 1909 promoviert sie mit „summa cum laude“. In Deutschland findet sie trotzdem keine Stelle. 1910 wechselt sie an das Frauencollege Bryn Mawr in Pennsylvania. Dort lehrt sie sechs Jahre und schreibt ihre „Mittelniederdeutsche Grammatik“, die zum Standardwerk wird. Während des Ersten Weltkriegs verteidigt sie Deutschland so entschieden, dass sie unter Bekannten nach eigenen Worten als „Propagandistin“ und „Stockpreußin“ gilt.1917 kommt Lasch nach Hamburg, zwei Jahre später habilitiert sie sich an der gerade gegründeten Universität.

Mit Conrad Borchling begründet sie das „Hamburgische Wörterbuch“. Dafür wertet sie alte Texte aus und sammelt Alltagswörter.

„Sie wusste: Sprache ist Lebensäußerung“, sagt Hamann. Wer weiß noch, was ein „Barsenmeister“ war? So hieß einst der Führer eines mastlosen Bootes. Solche Begriffe bewahrt das Wörterbuch. 1925 erklärte Lasch bei einem Vortrag, warum die Hamburger früher vom „Fattuch“ sprachen.

„Fatt“ war das plattdeutsche Wort für Teller; mit einem „Fattuch“ wischte man sie ab. Daraus wurde „Fahrtuch“. Auch Berlin erforscht Lasch. 1928 erscheint ihr Buch „Berlinisch. Eine berlinische Sprachgeschichte“.

Ein Berliner Reim lautet: „Ick liebe dir, ick liebe dich, wie’t richtig is, dit weeß ick nich’.

“ Lasch untersucht, warum Berliner Dativ und Akkusativ anders gebrauchen als im Hochdeutschen üblich. Sie zeigt, wie niederdeutsche und hochdeutsche Einflüsse zusammenwirkten und wie Zuwanderung oder politische Macht die Sprache veränderten. Was andere als schlechtes Deutsch abtaten, hatte seine eigene Geschichte. Soeben erschienen: Frauke Hamanns Biografie „Agathe Lasch .

Hamburgs erste Professorin“, 44 Euro, Wallstein-VerlagDie Wörterbücher aber werden ihr zur Last: Das Sammeln und Ordnen Tausender Wortbelege kostet Jahre. Für eigene Forschung bleibt kaum Zeit.

„Die Wörterbuchfrage, die Sie anschneiden, ist ein Fluch, der auf mir lastet“, schreibt sie ihrem schwedischen Kollegen Erik Rooth. Für diese Pflichtarbeit habe sie andere Pläne opfern müssen.1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Ein Jahr später muss Lasch die Hamburger Universität verlassen. 1937 zieht sie zu ihren Schwestern Elsbeth und Margarete nach Berlin. Ab 1938 darf sie öffentliche Bibliotheken nicht mehr benutzen.

Advertisement

Kollegen aus dem Ausland schicken ihr noch Fachliteratur. Vom Filmstudenten zum RAF-Terroristen: Der tödliche Weg des Holger Meins Seit 1935 sucht sie eine Stelle im Ausland. Zwölf Anfragen und Bewerbungen sind dokumentiert. 1939 will die Universität Tartu in Estland sie auf einen Germanistik-Lehrstuhl berufen. Die Fakultät stimmt mit 14 zu einer Stimme für sie.

Doch das Auswärtige Amt interveniert.

„Lasch Jüdin. Berufung möglichst verhindern“, telegrafiert ein Beamter am 6. März 1939 an die deutsche Gesandtschaft. Berlin bringt Gegenbewerber ins Spiel, darunter Gerhard Cordes, und droht Estland mit diplomatischen Folgen.

Ihr Pass wird gesperrt, Estlands Präsident verhindert die Berufung. Besonders bitter: Als Cordes 1941 über seine künftige Professur an der Berliner Universität verhandelt, verlangt er, Laschs Privatbibliothek für seine Forschung nutzen zu dürfen. Das Reichserziehungsministerium sagt dies zu – obwohl die rund 4000 Bücher noch Lasch gehören. Erst im Juli 1942 beschlagnahmt die Gestapo die Sammlung.

Teile davon werden anschließend an der Berliner Universität genutzt. Am 13. August 1942 werden Agathe Lasch und ihre Schwestern in das Sammellager in einer ehemaligen Synagoge in der Berliner Levetzowstraße gebracht. Für die Deportation nimmt Lasch zwei eigene wissenschaftliche Arbeiten mit, darunter das Manuskript einer Untersuchung über Lübecker Stadtschreiber.

Selbst jetzt will sie offenbar wenigstens einen Teil ihrer Forschung bewahren. Lennart Selle Am Samstag, dem 15. August, verlässt der 18. Berliner Osttransport den Güterbahnhof Moabit. 1045 jüdische Menschen stehen auf der Transportliste der Gestapo, darunter die drei Schwestern.

Am 18. August erreicht der Zug den Güterbahnhof Šķirotava. Von dort werden die Deportierten in den Wald von Biķernieki gebracht. Dort befinden sich Erschießungsgruben.

Agathe Lasch und ihre Schwestern werden noch am Tag ihrer Ankunft ermordet. Die Hamburger Professorin ist 63 Jahre alt. Nach dem Krieg tauchen Bücher aus ihrer Sammlung in Dänemark und Schweden auf. An der Berliner Humboldt-Universität sind heute 69 Bände zugänglich, manche mit Laschs Namensstempel.

Das „Hamburgische Wörterbuch“, das sie mitbegründete, wurde erst 2006 vollendet. Wer heute darin nach alten plattdeutschen Wörtern sucht, begegnet Laschs Arbeit – begonnen bei den Gemüsebauern in Allermöhe und den Menschen in den Vierlanden. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,