Der HCH unterliegt in der Barclays Arena mit 22:33 gegen den amtierenden Meister. Trotz guter Zuschauerzahlen präsentierte sich die Hamburger Mannschaft chancenlos gegen eine dominante Magdeburger Verteidigung, was die Sorge um die Saisonbilanz weiter wachsen lässt.

Hamburgs Handballer kassieren gegen den SC Magdeburg eine heftige Klatsche – warum die Niederlage besonders schmerzt und die Lage gefährlich ist. 60 Minuten, null Chance.

Hamburgs Handballer haben in eigener Halle vom amtierenden Meister und aktuellen Spitzenreiter SC Magdeburg eine Abreibung verpasst bekommen. Mit der 22:33 -Niederlage war der HCH sogar noch einigermaßen gut bedient. Ärgerlicher als die Niederlage an sich war die Tatsache, dass die Gastgeber nicht in der Lage gewesen waren, sich in der großen Barclays Arena vor der bislang besten Saisonkulisse von 6600 Zuschauenden besser zu präsentieren.

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„Das tut echt weh“, bekannte Rechtsaußen Frederik Bo Andersen nach der Abreibung. „Es ist sehr, sehr schade, dass nichts drin war heute. Magdeburg ist eine absolute Topmannschaft und wir waren nicht da, um wenigstens ein bisschen näher dran zu sein. Von uns hätte heute mehr kommen müssen, um die Zuschauer nicht so zu enttäuschen.

“Elf Tage nach der 32:43-Niederlage beim SCM im Achtelfinale des DHB-Pokals war es in eigener Halle noch eine viel klarere Angelegenheit. Die Deutlichkeit und die absolute Chancenlosigkeit schmerzten trotz der von Anpfiff an klaren Außenseiterrolle. Der Fehlstart der Gastgeber in die Partie hatte einen Namen: Matej Mandic. Der kroatische Nationalkeeper parierte die ersten drei Würfe, hatte nach zwölf Minuten fünf Paraden auf dem Konto und die Hamburger lagen mit 3:8 hinten.

„Die ersten fünf Minuten haben wir an uns geglaubt, aber den Glauben hat uns Magdeburg dann weggenommen. Die haben jeden Fehler bestraft“, so Andersen. Der HCH fand kaum ein Mittel gegen die massive und aggressive Magdeburger Deckung, spielte sich oft fest, kam selten in klare Abschlusspositionen, und warf zumeist unter Bedrängnis.

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Zudem produzierte die Mannschaft von Coach Jansen noch einige technische Fehler, die die Talfahrt beschleunigten.

„Wir konnten uns leider nicht mit guten Aktionen das Selbstvertrauen holen, das man braucht – gegen einen Gegner wie Magdeburg noch viel mehr“, so Trainer Torsten Jansen. Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Wie steht es um den HSV vor dem nächsten Spieltag? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte.

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Den ersatzgeschwächten Hausherren, die ohne Toptorjäger Nicolaj Jørgensen, Dominik Axmann und Einar Olafsson auskommen mussten, war nur bedingt ein Vorwurf zu machen. Sie versuchten vieles, aber es reichte hinten und vorn nicht. Aber gerade in der Abwehr wäre mehr Intensität nötig und auch möglich gewesen. Zur Halbzeit war die Partie im Grunde schon durch und das merkte auch jeder.

Nach der Pause ging es schlecht weiter. Gegentore ins leere Gehäuse, weil der HCH Keeper Robin Haug für einen zusätzlichen Feldspieler herausgenommen hatte, zwei verworfene Siebenmeter und schon stand es 10:23 .

„Ohne Magdeburg wär' hier gar nichts los! “, spotteten die zahlreich angereisten Gästefans per Sprechchor, und sie lagen nicht ganz falsch. Die Stimmung in der Arena war angesichts der klaren Angelegenheit maximal mittelmäßig, um es diplomatisch zu sagen. Schade, denn der Rahmen war eigentlich ein schöner für ein ansehnliches Handballspiel.

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Nur war diese Partie leider früh eine bessere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen für den Champions-League-Sieger der Jahre 2025 und 2023. Nicht auszudenken, Haug hätte nicht elf Magdeburger Würfe pariert – dann wäre die Klatsche noch um einiges deutlicher ausgefallen. So lag der Außenseiter zwischenzeitlich mit 15 Toren hinten und konnte in der Schlussphase, in der SCM-Coach Bennet Wiegert fast alle Stars von der Platte nahm und der zweiten und dritten Reihe Spielzeit gab, noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, besser gesagt: Schadensbegrenzung.

Bitterer Ausfall beim HC Hamburg! Top-Torjäger fehlt wochenlang „Wir hatten uns wirklich vorgenommen, ein gutes Spiel zu zeigen, aber es lief von Anfang an nicht und Magdeburg ist halt die beste Mannschaft der Welt“, so Haug, der bester Spieler in den Reihen der Mannschaft war und doch oft auf verlorenem Posten stand.

„Wir hatten leider keine Chance heute, aber wir werden in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht zeigen. “Trainer Torsten Jansen blieb nichts anderes übrig, als die Niederlage hinzunehmen, einzuordnen und seine gebeutelte Mannschaft auch in Schutz zu nehmen. „Man kann nicht zufrieden sein mit so einem Ergebnis, aber man muss auch sehen, gegen was für einen Gegner wir gespielt haben“, sagte der Coach des HCH.

Durch die beiden Niederlagen gegen Magdeburg und zuvor in Erlangen sind die Hamburger auf Tabellenplatz 16 abgerutscht, und stehen mit 7:19 Punkten nur zwei Zähler vor der Abstiegszone. Mehr als brenzlig.

„Wir müssen weiter Gas geben“, gibt sich Jansen trotz der personellen Probleme und der tabellarischen Situation kämpferisch. „Es sind schwierige Voraussetzungen, aber ich stecke den Kopf nicht in den Sand. “ Das nächste Spiel steigt am 29. November in Melsungen, am 6.

Dezember geht es in eigener Halle gegen Eisenach. Der Druck steigt. Beyer , Schmidt , Witzke , Andersen , Norlyk , Hovde , Kofler , Hadzic , Gadza , Daling Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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