Der HSV Hamburg führt in Melsungen mehrfach mit fünf Toren und geht mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Doch dann kippt die Partie.

Der HSV Hamburg führt in Melsungen mehrfach mit fünf Toren und geht mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Doch dann kippt die Partie. Kassel - Die Bundesliga- Handballer des HC Hamburg geraten in akute Abstiegsgefahr.

Nach der 30:33 -Auswärtsniederlage bei der MT Melsungen steht die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen bei 7:21 Punkten und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Beste Werfer des Spiels waren Oliver Norlyk mit neun Toren für Hamburg und Reynir Thor Stefansson mit acht Treffern für Melsungen. Beide Mannschaften gingen mit großen personellen Sorgen in die Partie.

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Bei den gastgebenden Nordhessen fehlten Nikolaj Enderleit, Dainis Kristopans, Timo Kastening und Dimitri Ignatow, bei den Hanseaten waren Moritz Sauter, Nicolaj Jörgensen, Elias Kofler und Luca Witzke nicht mit dabei. Hamburg setzte von Beginn an auf den siebten Feldspieler und auf den 19-jährigen Bosnier Alem Hadzic als Regisseur. Melsungen wirkte völlig überrascht. Beim 4:0 für die Gäste nahm MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo schon seine erste Auszeit. In der fünften Minute traf Stefansson erstmals für die Hausherren. Erst allmählich fand Melsungen ins Spiel, machte aus dem 2:7 ein 10:10 . Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten. Hamburg zog auf 23:18 davon, die MT glich zum 24:24 aus. Nun aber begannen die Kräfte bei den Gästen zu schwinden. Leon Stehl traf zum 27:25 für den Champions-League-Teilnehmer.