Es ist der erste gemeinsame Protest der Hochschulen seit mehr als zehn Jahren: Studierende und Beschäftigte der Hamburger Hochschulen planen für Donnerstag einen Sternmarsch gegen die Kürzungen. Mehrere Tausend Menschen werden voraussichtlich in der Stadt demonstrieren.

Der Abbau von Hunderten Studienplätzen, bedrohte Studiengänge und Personalknappheit: Dagegen protestieren am Donnerstag nicht nur Studierende, sondern auch Professorinnen, Professoren und Verwaltungsangestellte. Aus fast allen großen Hamburg er Hochschule n wollen sie unter dem Motto"Wissen schafft Zukunft" auf die Straße ziehen.

Angemeldet sind 7.500 Menschen. Ab 14 Uhr sind Demozüge von der Hafencity Universität und von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften am Berliner Tor unterwegs. Am Hauptbahnhof treffen sie auf die Hauptdemonstration von der Universität Hamburg. Seit 2014 hätten die Hochschulen nicht mehr gemeinsam protestiert, sagte Organisatorin und Studentin Franziska Hildebrandt bei der Auftakt-Pressekonferenz.

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Sie war flankiert von Vertretern der Studierenden, aber auch des wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Personals.

"Die Arbeitsverdichtung ist enorm unter den Kolleginnen und Kollegen. Auch die Studierenden bekommen fast jede Woche neue Hiobsbotschaften über die Gefährdung von ganzen Fachbereichen und Studiengängen", so Hildebrandt. Dabei sehe die Kampagne andere Wege, um Geld zu sparen und gleichzeitig die Hochschulen finanziell abzusichern.

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"Wir machen ja auch Vorschläge, woher das Geld in der Stadt genommen werden kann", sagt sie. "Mit der Umverteilung vom Elbtower, von der Kühne-Oper hin zu Bildung und Wissenschaft". Ihre Einschätzung: An den Hochschulen wächst die Unterstützung für den Protest. Auch die Technische Universität Hamburg sowie die Hochschulen für Musik und für Bildende Künste werden dabei sein.

Das bestätigt auch Thomas Weber, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Hamburg und Vorstandsmitglied des Deutschen Hochschulverbands in Hamburg:"Die Kollegen sind in der ganz überwiegenden Mehrheit auf der Seite der Studierenden oder der Nachwuchswissenschaftler", sagt er bei der Pressekonferenz. Denn die Auswirkungen der Kürzungen seien greifbar.

"Bei mir im Fach gibt es keine Doktorandenstellen mehr. Die sind komplett abgeschafft worden, weil wir sie nicht mehr ausfinanzieren können", erklärt er. Hart getroffen sei auch das nicht-wissenschaftliche Personal, kritisiert ver.di-Betriebsgruppensprecher Leopoldo Ramirez. Für manche sei es zu viel Druck.

"Viele kündigen selber. Oder die werden an andere Orte, andere Jobs versetzt. Diese Angst ist sehr groß geworden in den letzten zwei Jahren.

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"Die Universität Hamburg hat zudem angekündigt, dass sie die Zahl der Studienanfängerplätze bis 2028 um insgesamt 675 Plätze kürzt - das sind rund sieben Prozent. Auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften verkleinert sich um 660 Studienplätze. Und an der HafenCity Universität werden zunächst 60 Studienplätze mit der Schließung eines Studiengangs gestrichen. Wenn Sie unsere Inhalte schätzen und diese häufiger in den Google-Schlagzeilen und in KI-Zusammenfassungen angezeigt bekommen möchten, dann legen Sie NDR.de doch als bevorzugte Quelle fest.

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