Hamburgs maritime Seele: Von Fischmarkt bis Dampfer

Hamburg ist untrennbar mit dem Wasser verbunden. Der Artikel beleuchtet die maritime Vielfalt der Hansestadt: den historischen Fischmarkt, den Dampfer Schaarhörn, die Elbinsel Kaltehofe und das Maritime Museum. Ein Streifzug durch Hamburgs Wasserwelt.

Hamburg , die Perle an der Elbe, ist eine Stadt, die untrennbar mit dem Wasser verbunden ist. Die Elbe und die Alster bieten nicht nur Erholung und Sportmöglichkeiten, sondern prägen auch das Stadtbild mit ihren unzähligen Brücken.

Mit über 2500 Brücken besitzt Hamburg mehr als jede andere Stadt weltweit, und der Hafen ist der zweitgrößte in Europa. Hier werden nicht nur Container umgeschlagen, sondern der Fischhandel hat eine lange Tradition. Vom Fischmarkt an der Elbstraße bis zu den edlen Restaurants in der HafenCity - frischer Fisch wird in Hamburg großgeschrieben. Besonders der Fischmarkt, der seit Jahrhunderten nachts stattfindet, ist ein Erlebnis für alle Sinne.

Fischfeinkost Werner Lauenroth beispielsweise existiert seit 1968 und verarbeitet Hering aus Holland, Lachs aus Norwegen und Garnelen aus Thailand nach eigenen Rezepten. In der Vorweihnachtszeit boomt das Geschäft, und auch Jan Floto, ein ehemaliger IT-Experte, hat seine Leidenschaft für Lachs zum Beruf gemacht. In seiner Manufaktur in Sasel beizt er Lachsfilets nach schwedischem Rezept mit frischen Kräutern - ein Genuss, der direkt vom Hamburger Fischmarkt in die ganze Welt geht.

Ein weiteres maritimes Juwel ist der Zwei-Schraubendampfer Schaarhörn, der im Hansahafen und im Winter im Sandtorhafen vertäut liegt. Ursprünglich 1908 gebaut, um den deutschen Kaiser standesgemäß durch den Hafen zu schippern, kam es nie zu dieser Ehre. Doch das Schiff existiert noch und wird von einer ehrenamtlichen Crew liebevoll restauriert und gepflegt. Heute bietet die Schaarhörn ein einzigartiges Erlebnis: kulinarisch-komische Abende mit Lesungen des berühmten Dichters Joachim Ringelnatz, der selbst ein leidenschaftlicher Seefahrer war.

Die Gäste genießen ein dreigängiges Menü aus der Kombüse, während Gedichte rezitiert werden, die die Seefahrtsromantik lebendig werden lassen. Gleich in der Nähe befindet sich die Elbinsel Kaltehofe, die ab 1893 die Stadt mit gefiltertem Grundwasser versorgte. Heute ist das Industriedenkmal ein Naherholungsgebiet mit Park, Naturpfad und Museum - der Eintritt ist kostenlos. Führungen erklären die Geschichte der Wasserversorgung, und die Wasserkunst zeigt, wie Hamburg jahrzehntelang mit Trinkwasser versorgt wurde.

Das Grundwasser wird noch heute aus über 450 Brunnen in Tiefen bis zu 429 Metern gefördert und versorgt die Stadt zu 100 Prozent. Wer sich für Schifffahrt und maritime Geschichte interessiert, kommt im Maritimen Museum in der HafenCity auf seine Kosten. Die weltweit größte private maritime Sammlung, untergebracht in einem der ältesten Speichergebäude Hamburgs, zeigt über 100.000 Exponate. Besucher erleben hautnah die Entwicklung der Seefahrt, von historischen Schiffsmodellen bis zu modernen Navigationstechniken.

Die gläserne Restaurierungswerkstatt gibt Einblicke in die Arbeit der Modellbauer, und in der Modellbauabteilung entstehen filigrane Nachbildungen. Rund um den Michel, die berühmte Sendung des NDR, hat diese Höhepunkte bereits gezeigt. Auch Künstler lassen sich von Hamburgs maritimem Flair inspirieren: Agnea Sandner, eine junge Künstlerin aus Sibirien, malt in Blankenese und am Süllberg Pleinair-Bilder mit maritimen Motiven. Ihre Werke fangen die Stimmung der Waterkant ein, von den Containerschiffen im Hafen bis zu den Segelbooten auf der Alster.

Und selbst Pilze finden ihren Platz in der Stadt: Designerin Martha Starke erforscht, wie Pilze als nachhaltiger Ersatz für Kunststoffe dienen können. Innerhalb weniger Tage wachsen aus Myzel und Nährstoffen harte Platten, die Styropor ähneln - eine umweltfreundliche Innovation mit Potenzial. Hamburgs Wasserwelt ist vielfältig und lebendig. Ob beim Bummel über den Fischmarkt, bei einer Lesung auf dem Dampfer Schaarhörn oder beim Besuch des Wasserkunst-Museums - die Stadt bietet unzählige Möglichkeiten, das maritime Erbe zu erleben.

Die Verbindung von Tradition und Moderne macht Hamburg zu einem einzigartigen Ort, an dem die Elbe und die Alster immer im Mittelpunkt stehen. In der Sendung Rund um den Michel am Sonntag, den 9. November um 18.00 Uhr im NDR Fernsehen, werden diese und weitere maritime Themen vorgestellt. Tauchen Sie ein in die Welt der Hanse und entdecken Sie Hamburgs Schätze am Wasser





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