Hamburgs Sportler des Jahres: Beachvolleyball-Star und Golf-Held

Die Auszeichnung für Hamburgs Sportler des Jahres 2024 ging an Nils Ehlers und Clemens Wickler für ihren Erfolg bei den Olympischen Spielen in Paris. Esther Henseleit wurde für ihre Silbermedaille im Golf ausgezeichnet. Der Sprinter Owen Ansah und Ingrid Unkelbach erhielten ebenfalls Preise.

Hamburg , die sich gerne als Sportstadt bezeichnet, feierte in diesem Jahr seine sportlichen Erfolge. Das Jahr 2024 war besonders aufregend mit den Olympischen Sommerspielen in Paris, der Fußball-Heim-EM in Hamburg und dem Aufstieg des FC St. Pauli in die Bundesliga. Am Dienstagabend fand die Verleihung der „Sportler des Jahres 2024“ in der Handelskammer statt. Der Titel ging nicht an den Fußball, sondern an ein Duo, das auf Weltklasseniveau spielte.

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers (31) und Clemens Wickler (29) erhielten den Preis für ihren fulminanten Auftritt bei den Sommerspielen in Paris, wo sie die Silbermedaille gewannen. Ehlers und Wickler waren auch bei der EM 2024 erfolgreich und holten Silber. Nils Ehlers, der 2,10 Meter große Athlet, zeigte sich dankbar für die Auszeichnung und sein Partner Clemens Wickler blickte bereits auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. „Sportlerin des Jahres“ wurde Esther Henseleit (26) vom Golf Club Falkenstein. Mit einer beeindruckenden Schlussrunde sicherte sie sich die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris, die erste Medaille für Deutschland in dieser Sportart. Henseleit war aufgrund ihrer Turnierreise in Asien nicht vor Ort, bedankte sich aber per Video-Botschaft für die Auszeichnung und bezeichnete sich als „sehr geehrt“. Der „Sportler des Jahres“-Preis ging an den Sprinter Owen Ansah (23) vom HSV. Ansah brach im Juni 2024 die magische 10-Sekunden-Schallmauer und stellte mit 9,99 Sekunden einen neuen deutschen Rekord im 100-Meter-Lauf auf. Bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in Rom gewann er mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel die Bronzemedaille. Owen Ansah sieht noch großes Potenzial in sich und strebt nach einer größeren Medaille. Den Sonderpreis für das Lebenswerk erhielt Ingrid Unkelbach, die über 20 Jahre lang Leiterin des Olympiastützpunkts in Hamburg war. Der „Active City Award“ für besonderes Engagement ging an Peter Merck von der Golf Lounge Hamburg. Die Gala widmete sich auch der angestrebten Ausrichtung der Olympischen Spiele in Deutschland 2040. Hamburg zählt zu den Bewerberstädten. Innen- und Sportsenator Andy Grote, Beachvolleyball-Legende Laura Ludwig und DOSB-Vizepräsidentin Verena Bentele sprachen sich für die Spiele in Deutschland aus.





