Hamburgs Weihnachtsmärkte 2023: Von Tradition bis Stripshow

Entdecken Sie die vielfältigen Weihnachtsmärkte in Hamburg 2023. Von traditionellem Glühwein auf dem Rathausmarkt bis zu erotischen Shows in St. Pauli bietet die Hansestadt für jeden Geschmack das passende Adventserlebnis.

Die Adventszeit hat in Hamburg bereits begonnen und verwandelt die Stadt in ein Winterwunderland voller unterschiedlichster Stimmungen. Während auf dem traditionellen Rathausmarkt der Duft von Zimt und Lebkuchen durch die Gassen zieht, lockt St. Pauli mit einer ganz anderen, erotischen Variante der Vorweihnachtszeit. Die Hansestadt nutzt diese Zeit, um sowohl klassische Genießer als auch solche, die eher auf Nervenkitzel stehen, anzusprechen und bietet für jeden Geschmack passende Events an.

Tradition und Kulinarik am Rathausmarkt

Der Klassiker unter den Adventsmärkten ist der Markt auf dem Rathausmarkt, der seit mehr als 100 Jahren besticht. Mehr als 100 Aussteller bieten hier Geschenkartikel von Kunsthandwerk über Mode bis hin zu Schmuck an. Für Kinder ist die Spielzeuggasse ein besonderes Highlight, und täglich um 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr startet der fliegende Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten zu seinen Runden. Um 16.30 Uhr folgen weitere Programmpunkte wie gemeinsames Stockbrotbacken oder Fahrten auf dem nostalgischen Kinderkarussell. Die Öffnungszeiten liegen am 27. November von 15 bis 19 Uhr, am 28. November von 11 bis 19 Uhr und am 29. November von 11 bis 18 Uhr.

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Am Michel trifft man auf einen weiteren historischen Markt, der seit über einem Jahrhundert besteht. Hier finden sich urige Stände, die wie aus der Zeit gefallen wirken, während es in den Gassen nach gebrannten Mandeln duftet. Besucher können sich hier von über 100 Ausstellern inspirieren lassen und die festliche Atmosphäre genießen. Der Markt auf dem Michel ist ebenfalls Teil des umfangreichen Angebots der Stadt, das traditionelles Handwerk und lokale Spezialitäten vereint.

Scenerie und Genuss an der Binnenalster

Direkt an der Binnenalster bietet ein weiterer Weihnachtsmarkt einen herrlichen Blick auf das Wasser, wobei die festlich geschmückte Alstertanne im Hintergrund steht. Feuerzangenbowle und ein großes kulinarisches Angebot laden zum Verweilen ein. Für Nostalgie sorgt eine Fahrt mit dem historischen Riesenrad aus dem Jahr 1899. Der Markt ist vom 18. November bis 23. Dezember geöffnet. Sonntags bis donnerstags laufen die Zeiten von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Am 23. November ist geschlossen.

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Auf dem Spielbudenplatz steigt man früh, aber dafür besonders gemütlich in die Vorweihnachtszeit ein. Mit Blick auf das Kieztreiben kann man sich Getränke wie Glühwein gönnen. Die Öffnungszeiten erstrecken sich vom 21. Oktober bis 23. Dezember. Montag bis Mittwoch ist der Markt von 16 bis 23 Uhr geöffnet, donnerstags bis 0 Uhr, freitags bis 1 Uhr, samstags bis 1 Uhr und sonntags bis 23 Uhr. Am 15. November wird der Markt ab 15 Uhr und am 22. November ab 17 Uhr eröffnet.

Erotische und nordische Adventsstimmung

Hamburgs sündigster Weihnachtsmarkt findet sich auch in diesem Jahr auf dem Spielbudenplatz wieder. "Santa Pauli" bietet allen Besuchern eine Vorweihnachtszeit à la Reeperbahn. Ein besonderes Highlight sind die Strip-Shows. Wer noch ein frivoles Weihnachtsgeschenk sucht, muss an den Verkaufsständen nicht lange suchen. Dazu gibt's Heißgetränke und ein gemütliches Kaminfeuer.

Fernab des sportlichen Trubels lädt ein Markt mit skandinavischen Weihnachtshäuschen und Lagerfeuer zum Verweilen ein. Zu essen gibt es Crêpes, Pizza und diverse Grillspezialitäten. Für Unterhaltung sorgen Auftritte von Singersongwritern und DJs sowie Bingo. Für kleine Gäste zaubert Salvatore Sabbatino ab dem 25. November zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr niedliche Figürchen. Der Markt ist vom 11. November bis 23. Dezember geöffnet. Montag bis Freitag von 15 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr. Am 22. November ist geschlossen.

Der Beachclub "Sonnendeck St. Pauli" verwandelt sich auch dieses Jahr mit Holzhütten, Lichterketten und Tannenbäumen in einen Weihnachtsmarkt mit Blick auf den Hafen und die Elbe. Zu trinken gibt es Glühwein, zu essen Flammkuchen, Erbseneintopf, Currywurst und Wintergulasch. Aber auch an hungrige Vegetarier und Veganer wurde gedacht. Der Weihnachtsmarkt öffnet vom 15. November bis zum 23. Dezember immer von Dienstag bis Freitag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr. Samstag und Sonntag öffnet er schon um 12 Uhr.

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Nordische Traditionen und Kunsthandwerk

Auf dem Gänsemarkt erwarten handgefertigte Lebkuchen-Häuschen und Texttafeln mit Zitaten Ephraim Lessings. Der berühmte Dichter ist sogar persönlich vor Ort: Seine Statue ist das Herzstück des Platzes. Es wird wieder "hyggelig", wie Dänen und Norweger das Gefühl von Gemütlichkeit und Behaglichkeit beschreiben. Die Weihnachtsmärkte der nordischen Seemannskirchen bieten auch in diesem Jahr einen skandinavischen Auftakt in die Adventszeit. An zwei Wochenenden im November werden hier traditionelle skandinavische Köstlichkeiten serviert.

Skandinavien-Fans können am 3. Dezember und am 8. Dezember jeweils um 19.30 Uhr in der Hauptkirche St. Petri das Konzert des Lucia-Chors samt der Lichterkönigin bewundern. Die Weihnachtsbasare der finnischen Seemannskirche (Ditmar-Koel-Straße 6, Neustadt), der norwegischen Seemannskirche (Ditmar-Koel-Straße 4, Neustadt), der dänischen Benediktekirken (Ditmar-Koel-Straße 2, Neustadt) sowie der schwedischen Gustav-Adolf- Kyrkan (Ditmar-Koel-Straße 36, Neustadt) finden statt. Freitag und Samstag kann hier von 12 Uhr bis 19 Uhr gebummelt werden, sonntags von 12 Uhr bis 18 Uhr. Tickets für das schwedische Luciakonzert gibt es.

Eine gemütliche Auszeit vom Weihnachtstrubel bietet der "Winterwald" am Gerhart-Hauptmann-Platz. Hier zeigen Kunsthandwerker beim Hämmern, Schnitzen und Malen vor Ort, was sie draufhaben. Dieser Markt runden das breitgefächerte Angebot der Stadt ab und bieten Raum für kreative Entfaltung und Ruhe mitten in der aufregenden Adventszeit in Hamburg.