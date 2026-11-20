Hamed Eshrats neue Graphic Novel Alman beleuchtet die Identitätskrise in Deutschland. Der Autor thematisiert die AfD-Wahlergebnisse und das Gefühl zweiter Klasse.

Der Autor und Künstler Hamed Eshrat veröffentlicht mit Alman eine neue Graphic Novel, die sich intensiv mit dem Thema Identität in Deutschland auseinandersetzt. Die Erzählung behandelt die emotionalen und politischen challenges für Menschen mit Migrationshintergrund, die sich trotz jahrzehntelanger Integration oft nicht vollständig zugehörig fühlen. Eshrat nutzt dabei autobiografische Elemente, um die komplexe Situation in der heutigen deutschen Gesellschaft zu reflektieren und dem Leser eine persönliche Perspektive auf die aktuelle politische Landschaft zu bieten.

Politische Kritik und AfD-Erfolg als Auslöser

Hamed Eshrat sieht die Erfolge der Alternative für Deutschland (AfD) als zentralen Auslöser für sein aktuelles Unbehagen und den Inhalt seines neuen Werkes. Bei den Wahlen, die im Buch thematisiert werden, erreichte die AfD 20,8 Prozent der Stimmen und wurde damit zur zweitstärksten Kraft. Diese politische Entwicklung beschreibt der Autor in einer Szene als deutlichen Weckruf, der ihm verdeutlicht, wie tief die gesellschaftliche Spaltung bereits ist. Er lässt sein gezeichnetes Alter Ego sinnieren, dass jeder Fünfte quasi ein Faschist sei, was seine tiefe Verzweiflung über diese Entwicklung widerspiegelt.

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Die Unsicherheit, die aus diesem Wahlergebnis resultiert, führt dazu, dass sich der Protagonist fragt, warum es keinen lauten Aufschrei gegen diese Tendenzen gibt. Eshrat verbindet diese politische Analyse mit persönlichen Erinnerungen an seine eigene Flucht aus dem Iran. Er verließ das Land im Jahr 1979 im Alter von sechs Jahren und wuchs in Deutschland auf, doch die aktuellen politischen Entwicklungen lassen seine Zugehörigkeitsgefühle erneut wanken. Die Grafiknovel dient somit als Medium, um die persönliche Angst vor dem Verlust der Heimat mit der kollektiven politischen Realität zu verknüpfen.

Symbolik des Personalausweises und Second-Class-Status

Ein zentrales narratives Element in Alaman ist die Suche des Erzählers nach seinem deutschen Personalausweis, der zu Beginn der Geschichte abhandengekommen ist. Dieser Verlust fungiert als starkes Symbol für die latente Unsicherheit und die fragile Natur der Identität, die Hamed Eshrat in seinen Werken thematisiert. Die Unfähigkeit, das Dokument wiederzubeschaffen, wird zu einer Metapher für das Gefühl, trotz Einbürgerung und langjährigem Wohnsitz nur als Bürger zweiter Klasse wahrgenommen zu werden.

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In einer Schlüsselgesprächsszene äußert der Erzähler gegenüber seinem jüngeren Ich, dass es sich beschissen anfühle, sich ständig um Integration bemühen zu müssen. Er beschreibt, wie er aufgrund seiner Hautfarbe oft als fremd, kriminell oder exotisch stigmatisiert wird, anstatt als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft. Diese Erfahrungen prägen seine Wahrnehmung Deutschlands als das Land, in dem er fast sein ganzes Leben verbracht hat. Die Beziehung zur Einbürgerung wird dabei explizit infrage gestellt, da der Protagonist befürchtet, für immer als Deutscher zweiter Klasse betrachtet zu werden, unabhängig von seinen Bemühungen um gesellschaftliche Teilhabe.

Dialoge mit AfD-Wählern und gesellschaftliche Polarisierung

Neben der internen Reflektion enthält das Buch auch äußere Auseinandersetzungen, die die Polarisierung der deutschen Gesellschaft verdeutlichen. Hamed Eshrat schildert detaillierte Dialoge mit seinem jüngeren Alter Ego, das selbstironisch reagiert, sowie mit verschiedenen Personen aus seinem Umfeld. Eine besondere Begegnung findet mit einem älteren Ehepaar statt, das sich als AfD-Wähler entpuppt. Diese Konfrontation provoziert bei dem Autor einen sarkastischen Ausbruch, der in der Erzählung als herausragendes Beispiel für die Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Austausch unter aktuellen politischen Vorzeichen dient.

Die Gespräche im Buch erstrecken sich über ein breites Spektrum an Themen, die weit über die reine Politik hinausgehen. Neben der Angst vor Plänen zur Remigration der rechten Szene werden auch Fragen der Kindererziehung, die ungleiche Verteilung von Reichtum und sogar die Frühgeschichte der menschlichen Zivilisation diskutiert. Hamed Eshrat verknüpft diese Themen mit persönlichen Beobachtungen aus dem Alltag, darunter auch kurze Erwähnungen politischer Figuren wie des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Diese Vielfalt zeigt, wie stark politische und soziale Themen den gesamten Lebensbereich des Autors durchdringen und alltägliche Interaktionen beeinflussen.

Autobiografische Verflechtung und iranische Wurzeln

Der Titel Alman ist eine Anspielung auf das jugendliche Alter Ego des Protagonisten, das während einer Fahrt mit dem Lastenrad zur Kindertagesstätte seiner Kinder diesen Satz ausspricht. Diese Szene fasst die Ambivalenz zusammen, die das Werk prägt: Der Autor ist stark vom Land geprägt, in dem er aufgewachsen ist, fühlt sich aber gleichzeitig distanziert. Die Geschichte wird durch einen zweiten Erzählstrang ergänzt, der detailliert auf die ersten sechs Lebensjahre Hamed Eshrats im Iran eingeht. Diese Rückblenden dienen als Folie, um das aktuelle Unbehagen vor dem Hintergrund der ursprünglichen Flucht zu verstehen.

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In den Rückblenden wird die wachsende Angst der Eltern nach der Machtübernahme der Mullahs im Jahr 1979 beschrieben. Die geplante Flucht in den Westen erfolgte unter lebensbedrohlichen Umständen, bevor die Familie als Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen einen Neuanfang wagte. Diese historische Dimension verstärkt die emotionale Wucht der aktuellen Erzählung, da sie zeigt, wie tief die Erfahrung der Entwurzelung und des suchens nach Sicherheit in der Biografie des Autors verwurzelt ist. Trotz der schweren Themen bietet die Grafiknovel durch humorvolle Selbstironie und klare, naturalistisch gezeichnete Bilder eine zugängliche und unterhaltsame Lektüre, die zum Nachdenken anregt.