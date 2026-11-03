Hamilton kritisiert Leclerc nach Ferrari-Doppelfehler in Mexiko

Lewis Hamilton äußert nach dem verspielten Sieg in Mexiko scharfe Kritik an Teamkollege Charles Leclerc. Das Ferrari-Team verlor durch einen internen Vorfall die Führung an Max Verstappen.

Während des Rennwochenendes in Mexiko verspielten Lewis Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc eine klare Führung und überließen Max Verstappen den Sieg. Trotz eines schnellen Autos und der Doppelführung nach dem Start kollidierte die Taktik der Scuderia in Kurve drei. Beide Fahrer kamen sich zu nahe, was zu einem massiven Zeitverlust führte und Ferrari den ersten Platz kostete.

Doppelfehler in Kurve drei

Der entscheidende Moment ereignete sich in der dritten Kurve, wo Leclerc abkürzte und sich dafür später mit einer Strafe abgeben musste. Hamilton fiel daraufhin hinter Verstappen zurück und konnte den Anschluss an die Spitze nicht mehr halten. Teamchef Fred Vasseur reagierte auf die Katastrophe mit deutlicher Enttäuschung über das Ergebnis und den Ablauf des Rennens.

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Hamiltons Kritik an der Mentalität

Lewis Hamilton zeigte sich nach dem Rennen außerordentlich frustriert und kritisierte den Angriff seines Teamkollegen als unnötig. Er äußerte öffentlich den Verdacht, dass es sich bei dem Vorfall nicht um ein Altersproblem handele, sondern um eine Frage der Mentalität. Der siebenfache Weltmeister betonte, dass der 28-jährige Leclerc über die nötige Reife verfügen sollte, um solche Situationen besser zu managen.

Auf Instagram entschärfte Hamilton seinen Ton etwas, bliebei aber bei seiner Forderung nach Konsequenzen. Er nannte das Wochenende voller Herausforderungen und dankte Mechanikern und Ingenieuren für die enormen Anstrengungen. Für ihn war der verpasste Sieg besonders schmerzhaft, da er in greifbarer Nähe lag und das Team im Jahr stark gewachsen war.

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Ferrari-Probleme und Funkverkehr

Hamilton rechtfertigte sein aggressives Verhalten während des Rennens, indem er per Funk mitteilte, dass Ferrari große Probleme habe. Seine Wut zeigte sich auch visuell, als er wütend seinen Helm wegschmiss. Er betonte, dass der Kampf um den Sieg notwendig sei, aber das Team nicht kosten dürfe. Ehrlichkeit und Lernen aus Fehlern seien dabei zentrale Themen.

Ausblick auf das Rennen in Brasilien

Trotz der aktuellen Konflikte versicherte Hamilton seinen Glauben an das Team und seine Verantwortung für deren Erfolg. Er appelliert an die Treue der Fans und betont, dass sie erst am Anfang ihrer Reise stehen. Das nächste Rennen findet bereits am Freitag in Brasilien statt, wo 2019 bereits ein Ferrari-interner Unfall zwischen Leclerc und Sebastian Vettel stattfand. Diese Situation darf sich unter keinen Umständen wiederholen, um weitere Eskalationen zu vermeiden.