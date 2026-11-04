Hamilton kritisiert Leclerc nach Ferrari-Panne in Mexiko

Lewis Hamilton fordert nach einem Doppelpreis-Desaster in Mexiko mehr Mentalität bei Charles Leclerc. Ferrari-Teamchef Vasseur reagiert enttäuscht auf den internen Konflikt.

Während des Großen Preises von Mexiko am Sonntag verspielte das Ferrari -Team eine fast sichere Victory durch einen internen Konflikt zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Die beiden Fahrer gerieten in Kurve drei in eine gefährliche Auseinandersetzung, die dazu führte, dass Leclerc eine Zeitstrafe erhielt und Hamilton die Führung an den späteren Sieger Max Verstappen verlor. Dieses Ereignis markierte einen Wendepunkt in der aktuellen Saison für die Scuderia, die mit einem Doppelsieg und voller Dominanz gerechnet hatte.

Ferrari-Teamchef Vasseur reagiert fassungslos

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zeigte sich nach dem Rennen deutlich bestürzt über den Verlauf der Ereignisse. Der Teammanager stand vor der Herausforderung, die Frustration im Team zu kanalisieren, nachdem die Chance auf einen klaren Sieg durch das Duell zwischen den Fahrern zunichte gemacht wurde. Vasseur bestätigte die ernste Lage, in der sich das Team nach dem Rennen befand.

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Die Enttäuschung war nicht nur im Cockpit, sondern auch in den Medien sichtbar. Hamilton äußerte seinen Ärger unmittelbar nach dem Abflug der Fahrzeuge vom Podium öffentlich. Er machte keinen Hehl darüber, dass er die Entscheidungen am Steuer als entscheidenden Faktor für den verlorenen Sieg ansah und die Schuld bei seinen eigenen Teamkollegen suchte.

Hamilton kritisiert Mentalität von Leclerc scharf

Lewis Hamilton übte harte Kritik an seinem Teamkollegen Charles Leclerc und wies darauf hin, dass es sich nicht um ein junges Fehlverhalten handeln kann. Der 41-jährige siebenfache Weltmeister betonte, dass Leclerc mit 29 Jahren alt genug ist, um bessere Entscheidungen zu treffen. Er spekulierte, dass das Problem in der mentalen Verfassung und der Reife des Fahrers liegt, statt in mangelnder Erfahrung.

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Hamiltons Frust zeigte sich auch außerhalb der Pressekonferenzen deutlich. Über das Funknetzwerk warf er Ferrari schwere Probleme vor, was die Spannungen im Team öffentlich machte. Während einer Rennunterbrechung sichtete Hamilton seinen Roller und warf diesen wutentbrannt weg, was die Intensität seiner Enttäuschung unterstrich.

Am darauffolgenden Tag veröffentlichte Hamilton einen reflektierten Post auf Instagram, in dem er den Kampfgeist im Team zwar lobte, aber die Kosten dieses Kampfes für das Ergebnis klar benannte. Er bedankte sich bei den Mechanikern und Ingenieuren für ihre enormen Anstrengungen im Werk und auf der Rennstrecke. Der Fortschritt des Teams habe viel verlangt, doch der verpasste Sieg in greifbarer Nähe schmerze daher besonders.

Kein Déjà-vu wie 2019 in Brasilien erwartet

Die Botschaft an das Team und an Leclerc war eindeutig: Interner Wettbewerb ist notwendig, darf aber nicht auf Kosten der Ergebnissicherheit gehen. Hamilton betonte, dass jeder im Team gewinnt, aber man ehrlich mit den Folgen umgehen und daraus lernen müsse. Sein Glaube an Ferrari blieb ungebrochen, und er betonte seine Verantwortung, das Richtige zu tun.

Nun fokussiert sich das Team auf den nächsten Lauf. Am Freitag beginnt die nächste Station der Saison in Brasilien. Dort ereignete sich 2019 ein ähnliches Desaster, als Leclerc und Sebastian Vettel kollidierten. Ferrari kann sich dieses historische Wiederholungs-Drama diesmal nicht leisten und muss aus den Fehlern in Mexiko lernen, um in Brasilien erfolgreicher zu sein.