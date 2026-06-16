Hamilton krönt sich zum ersten Ferrari-Sieger seit 2024

Nach einer 686-tägigen Durststrecke steht Aston Martin wieder ganz oben auf dem Treppchen. Antonellis Siegesserie endet in einem DNF und Aston Martin erreicht einen neuen Tiefpunkt. Das erste komplett britische Podium seit 1968. Der siebenfache Weltmeister feiert seinen Debütsieg mit der Scuderia und krönt sich zum ersten Ferrari-Sieger seit 2024.

Nach einer 686-tägigen Durststrecke steht Aston Martin wieder ganz oben auf dem Treppchen. Antonellis Sieg esserie endet in einem DNF und Aston Martin erreicht einen neuen Tiefpunkt.

Am Ende der 66 Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya standen hinter Hamilton Russell und Norris auf dem Podest. Das erste komplett britische Podium seit 1968. Acht Autos schafften es gar nicht bis ins Ziel. Darunter die üblichen Verdächtigen bei Aston Martin und Cadillac, aber auch Der siebenfache Weltmeister feiert seinen Debütsieg mit der Scuderia und krönt sich zum ersten Ferrari-Sieger seit 2024.

Nach einem starken Rennen und einer erfolgreichen Drei-Stopp-Strategie kam der Brite 19 Sekunden vor Landsmann Russell ins Ziel. Damit rückt er auf 41 Zähler an Tabellenführer Antonelli ran und ist 40 Punkte vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Der Sieg untermauert eine bisher starke Saison des 41-Jährigen. Nach der durchwachsenen Debütsaison bei Ferrari scheint der Brite zu alter Form zurückzufinden.

Der Rennstall des Ferrari-Teamchefs hat sich in Barcelona als eindeutig konkurrenzfähig erwiesen. Die großflächige Überarbeitung der Aerodynamik des SF-26 vor Barcelona hat sich anscheinend ausgezahlt. McLaren-Teamchef Stella hält das neue Chassis des Ferraris für das beste in der Zudem ist Hamiltons Sieg für Vasseur auch persönlich etwas ganz Besonderes. Vor mehr als zwanzig Jahren feierten die beiden bereits ihre ersten Erfolge miteinander.

Hamilton und Vasseur arbeiteten in den 2000ern in der Formel 3 und in der GP2 sehr erfolgreich zusammen.

"Wir sind immer in Kontakt geblieben. Ich dachte damals schon, dass er irgendwann ein großartiger Teamchef sein und den Sprung in die Formel 1 schaffen würde", erinnert sich Hamilton





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ferrari Hamilton Scuderia Sieg Formel 1 Barcelona-Catalunya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hamilton und Ferrari feiern ersten echten Sieg in Barcelona seit 2024Lewis Hamilton gewinnt für Ferrari in Barcelona nach längerer Durststrecke und bestätigt die Aufwärtstendenz des Teams. Teamchef Fred Vasseur betont die Bedeutung des Sieges für die Moral und die Entwicklung, während Hamilton das Potenzial des Autos hervorhebt. Der Erfolg markiert einen Wendepunkt nach einer schwierigen Saison.

Read more »

Prime Day 2024: Frühe Angebote und wichtige Hinweise zu SaugroboternDer Prime Day 2024 startet offiziell am 23. Juni und dauert bis zum 26. Juni. Bereits jetzt gibt es frühe Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder, darunter Saugroboter von Dreame und Roborock. Der Artikel beleuchtet Besonderheiten der Aktion, warum Deals vorzeitig auslaufen können und stellt den Roborock Qrevo Series QV35A mit seinen Funktionen wie Teppicherkennung und automatischer Wartung vor.

Read more »

Atalanta Bergamo schnappt sich Sarri – Trainer-Coup perfekt!Der 67-Jährige übernimmt beim Europa-League-Sieger von 2024 nach einer holprigen Saison.

Read more »

Erste gemeinsame Fotos seit 2024Justin Timberlake und Jessica Biel zeigten sich Hand in Hand bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt in New York.

Read more »