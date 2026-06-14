Hamilton sorgt für mächtig schlechte Laune bei Ferrari

Der Rekordweltmeister Hamilton hat in Barcelona einen historischen Triumph erzielt und gleichzeitig für mächtig schlechte Laune bei seinem Ex-Team Ferrari gesorgt.

Der Rekordweltmeister Hamilton sorgt für mächtig schlechte Laune bei seinem Ex-Team Ferrari . Bei einem historischen Triumph in Barcelona zeigt Hamilton seine Überlegenheit und sorgt gleichzeitig für mächtig schlechte Laune bei seinem alten Team.

Mit einem zusätzlichen Boxenstopp düpierte Hamilton die Konkurrenz und fuhr den Mercedes-Piloten am Ende regelrecht davon. Die Scuderia setzte taktisch alles perfekt um, aber Ferrari hatte die bessere Strategie. Für Mercedes wird der Tag dagegen zum Debakel. Denn die Silberpfeile nehmen sich einmal mehr gegenseitig die Punkte weg.

In Runde 61 kommt es zum teaminternen Duell. Kimi Antonelli attackiert George Russell. Der WM-Führende drückt sich vorbei, schnappt sich die zweite Position - doch der Preis ist hoch. Bei dem Manöver wird sein Frontflügel beschädigt.

Zunächst versucht Antonelli weiterzufahren. Doch nur zwei Runden später ist Schluss. Ausfall! Ein bitterer Rückschlag für den Italiener im WM-Kampf.

Sein Punktekonto bleibt bei 156 Zählern stehen. Hamilton rückt mit 115 Punkten immer näher. Nach dem Rennen macht Mercedes-Teamchef Toto Wolff aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Bei Sky schimpft der Österreicher: Wenn du um eine Weltmeisterschaft fährst, wenn du abwechselnd mit einem Auto ausfällst und eigentlich wichtige Punkte holen könntest, dann bin ich sehr unzufrieden.

Eine klare Ansage! Vor allem deshalb, weil die teaminterne Rivalität Mercedes immer mehr Probleme bereitet - und Punkte kostet. Die große Frage nach dem Rennen: Hätte Mercedes früher eingreifen müssen? Hätte Russell Platz machen sollen, als Antonelli deutlich schneller unterwegs war?

Wolff deutet zumindest an, dass man künftig härter durchgreifen könnte: Wenn ein neuer Gegner kommt, muss man manchmal auch den Schnelleren vorbeiziehen lassen. Mit dem neuen Gegner meint Wolff offensichtlich Hamilton, der den Silberpfeilen mit seiner Ferrari-Sensation Sorgenfalten bereitet. Sky-Experte Ralf Schumacher findet noch deutlichere Worte. Für ihn hat Barcelona die Hierarchie bei Mercedes endgültig verändert.

Kimi hat gezeigt, dass er der Schnellere ist. Die Nummer 1 bei Mercedes ist Kimi. George muss sich unterordnen. Eine Aussage mit Sprengkraft!

Denn obwohl Antonelli die WM anführt, hat Mercedes bisher keinen klaren Team-Anführer ausgerufen. Das könnte mit dem heutigen Tag vorbei sein





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