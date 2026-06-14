Hamilton triumphiert in Barcelona: Kim Kardashian als erste Gratulantin

Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Barcelona und erhält direkt nach dem Rennen einen Anruf von Kim Kardashian. Der Reality-Star war eine der ersten Gratulantinnen und sorgte bereits in Monaco mit einer kuriosen Handtuch-Aktion für Schlagzeilen.

Nach seinem emotionalen Sieg beim Großen Preis von Barcelona hat Lewis Hamilton einen besonderen Moment mit Kim Kardashian geteilt. Der britische Rennfahrer, der für Ferrari fährt, gewann das Rennen in Spanien und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum.

Während die Mechaniker feierten und Champagner floss, klingelte Hamiltons Telefon. Am anderen Ende war niemand Geringeres als der Reality-Star Kim Kardashian, die ihn als eine der ersten anrief, um zu gratulieren. Der Journalist Simon Illman, der zufällig im Fahrerlager war, berichtete auf Instagram von dem Gespräch: Ich hörte eine vertraute Frauenstimme mit US-Akzent aufgeregt fragen: Wie fühlst du dich? Lewis antwortete kurz und schlicht: Unglaublich.

Kim war eine der Ersten, die er anrief, nachdem er zum Sieger des Großen Preises von Barcelona gekürt worden war. Für Hamilton war dieser Sieg weit mehr als nur ein weiterer Erfolg. Nach seinem Triumph rang der siebenmalige Weltmeister selbst nach Worten. Ich habe letztes Jahr diese Reise begonnen.

Das Team hat mich immer unterstützt. Ich danke allen. Dieser Sieg ist etwas ganz Besonderes, sagte er in der Pressekonferenz. Dann wurde der Brite ganz persönlich: Als Kind habe ich mir vorgestellt, in einem Ferrari ein Rennen zu gewinnen.

Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden. Dass ausgerechnet Kim Kardashian eine der Ersten am Telefon war, überrascht viele Fans nicht. Denn schon beim Grand Prix von Monaco sorgte der Reality-Star für Wirbel im Fahrerlager. Sie schnappte sich nach dem Rennen das Handtuch von Rennsieger Kimi Antonelli und trocknete sich damit das Gesicht.

Die Bilder gingen um die Welt. Der junge Mercedes-Star nahm die Sache mit Humor, und Kim ebenfalls. Als Antonelli am Samstag in der Mercedes-Garage nach einem Handtuch suchte, wartete bereits eine kleine Überraschung auf ihn: ein Handtuch mit der persönlichen Widmung Von Kim für Kimi. Eine süße Entschuldigung der Reality-Queen für den kuriosen Monaco-Moment.

Doch während Antonelli nur ein Handtuch bekam, durfte sich Hamilton offenbar über etwas ganz anderes freuen: einen persönlichen Anruf direkt nach seinem größten Ferrari-Moment. Die Verbindung zwischen Kardashian und Hamilton ist kein Geheimnis. Bereits beim Monaco Grand Prix wurden die beiden zusammen gesehen, und Gerüchte über eine Romanze halten sich hartnäckig. Obwohl weder Hamilton noch Kardashian die Beziehung offiziell bestätigt haben, zeigt der Anruf, dass sie eine enge Freundschaft verbindet.

Für Hamilton, der nach einer schwierigen Saison bei Mercedes nun bei Ferrari neue Erfolge feiert, ist dieser Sieg ein Meilenstein. Er betonte, dass der Triumph in Barcelona einer der emotionalsten Momente seiner Karriere war. Die Formel-1-Welt blickt gespannt auf die kommenden Rennen, und viele fragen sich, ob Kardashian bei weiteren Grands Prix auftauchen wird. Der Sport profitiert von solchen prominenten Besuchern, da sie zusätzliche Aufmerksamkeit und Glamour ins Fahrerlager bringen.

Hamilton selbst scheint die Unterstützung zu genießen, und die Fans sind begeistert von der ungewöhnlichen Kombination aus Rennsport und Hollywood. Die Geschichte um das Handtuch und den Telefonanruf zeigt, dass die Formel 1 nicht nur ein Sportereignis ist, sondern auch ein Schauplatz für unerwartete Begegnungen und Freundschaften. Hamilton hat gezeigt, dass er nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch abseits davon für Überraschungen gut ist.

Sein Sieg in Barcelona wird noch lange in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern auch wegen der menschlichen Momente, die ihn begleiteten





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