Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas: Lewis Hamilton und Charles Leclerc erhalten je eine Zehn-Sekunden-Strafe. Verstappen gewinnt, während das Ferrari-Team erneut im Fokus steht.

Der Grand Prix von Las Vegas endete nicht nur mit einem Sieg von Max Verstappen, sondern vor allem mit einem skandalösen Tauziehen zwischen den Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Das Rennen bot weit mehr als hundert Überholmanöver, doch die Aufmerksamkeit galt fast ausschließlich der internen Rivalität des italienischen Stalls. Teamchef Fred Vasseur sah sich mit einer Situation konfrontiert, die seine Führungsqualitäten auf die härteste Probe stellte, während die Rennkommissare über zwei identische Strafen zu entscheiden hatten.

Kommentare und erste Konflikte im Mittelfeld

Die Spannungen zwischen den beiden Fahrern eskalierten bereits in der ersten Rennhälfte. In Runde dreizehn verließ Hamilton nach einem Duell mit Lando Norris die Strecke, woraufhin die Stewards die Szene prüften. Kurze Zeit später äußerte Leclerc nach einer Konfrontation mit Hamilton seine Unzufriedenheit am Funk und warnte, dass das Verhalten von Hamilton sonst kein gutes Ende nehmen werde. Hamilton reagierte prompt und forderte seinen Teamkollegen auf, ihn in Ruhe zu lassen, da er an andere Fahrer herankommen müsse.

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Die Kommissare ahndeten Hamiltons Abweichen von der Strecke mit einer Strafe von zehn Sekunden. Dies stieß bei Hamilton auf scharfe Kritik, da er im Vergleich zu Charles Leclerc in Mexiko für eine ähnliche Tat nur fünf Sekunden erhalten hatte. Hamilton fragte bei seinem Boxenstopp nach seinem neuen Platz und erfuhr, dass er durch die Strafe auf Rang fünfzehn oder sechzehn zurückfallen würde, was er mit Sarkasmus kommentierte.

Wechselseitige Unfälle führen zu identischen Sanktionen

Die Situation spitzte sich in Runde achtunddreißig zu, als es erneut zu einer Kollision zwischen den beiden Ferrari-Fahrern kam. Leclerc fuhr in Hamilton, wodurch dieser drehte und deutlich an Boden verlor. Die Stewards werteten diesen Vorfall als Unfall und sprachen Leclerc eine identische Zehn-Sekunden-Strafe aus. Obwohl beide Fahrer bestraft wurden, landete Hamilton am Ende auf dem siebten Platz, während Leclerc als Zehnter ins Ziel kam.

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Die Anwesenheit von Prominenten wie Kim Kardashian und Rihanna in der Ferrari-Box konnte den Ärger über die Entscheidungen der Rennkommissare nicht mildern. Die Medienberichte betonten die Unzufriedenheit im Fahrerlager, da beide Fahrer das Gefühl hatten, unfair behandelt zu werden. Die symmetrische Bestrafung sorgte für erheblichen Gesprächsstoff in den sozialen Medien und unter den Experten.

Weitere Vorfälle und Renndrama im Feld

Neben dem Ferrari-Drama gab es weitere bemerkenswerte Vorfälle. Max Verstappen gewann den Start von der Pole Position, während George Russell auf Rang zwei begann. Russell wechselte in den folgenden Runden die Positionen mit Isack Hadjar, was als hochwertiger Rennsport gelobt wurde. Ein Unfall in Runde neunzehn sorgte für die Ausleitung von Sergio Perez und Rafael Camara, nachdem Perez ihm nicht genügend Platz gelassen hatte.

Hadjar verlor später in der Runde den Frontflügel seines Wagens und wurde durch sein Team darüber informiert. Oscar Piastri wurde von McLaren aufgefordert, mit Lando Norris vorsichtig zu sein, was dieser jedoch mit einer ablehnenden Antwort beantwortete. Kurz vor Ende des Rennens verlor George Russell die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er über einen Teil des Frontflügels von Hadjar gefahren war, und konnte einen Mauerinseln nur knapp vermeiden.

Reaktionen und technische Probleme am Rennsonntag

Alex Albon nahm den Start nicht in Angriff, da die Bremsen seines Williams zu heiß waren. Liam Lawson startete erst eine Runde später, nachdem Mechaniker ein Loch in der Benzinleitung seines Wagens repariert hatten. Die hohen Überholmanöver im gesamten Feld zeigten, dass das Rennen trotz der Kontroversen um Hamilton und Leclerc unterhaltungsstark war. Max Verstappen zeigte am Funk seinen Respekt und zugleich Ironie gegenüber Russell, nachdem dieser das Rennen fast abgeschlossen hätte.