Hamilton und Leclerc im Streit: Formel-1-Kollegenkonflikt in Mexiko

Lewis Hamilton kritisiert Charles Leclerc scharf nach dem Großen Preis von Mexiko. Der Streit um den Doppelsieg zeigt Probleme im Ferrari-Team auf.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich nach dem Großen Preis von Mexiko-Stadt heftig mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc angelegt. Die Spannungen eskalierten, nachdem Leclerc Hamilton bei einer aggressiven Attacke im Rennen behindert hatte. Hamilton nutzte die öffentliche Bühne, um seinen Unmut über das Verhalten seines Kollegen und die daraus resultierende Punkteteilung deutlich zu machen. Er forderte ein besseres Arbeitsklima und eine neue mentale Einstellung im Ferrari -Team.

Schwere Vorwürfe nach der Pole-Position

Lewis Hamilton hatte die Pole-Position für das Rennen in Mexiko-Stadt geholt. Dies war die 105. Pole-Position in seiner langen und erfolgreichen Karriere. Startplatz drei für Charles Leclerc bot ideale Voraussetzungen für einen strategischen Angriff. Leclerc ging nach dem Start aggressiv vor und kürzte Hamilton ab. Er fand zurück auf die Strecke und lag nun vor dem Briten. Hamilton beschwerte sich daraufhin mehrfach über das Funkgerät über die Vorgehensweise seines Teams.

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Hamilton ließ sich auch durch die fünf-Sekunden-Strafe gegen Leclerc nicht besänftigen. Er betonte, dass der Monegasse nur 29 Jahre alt sei. Er glaubte nicht, dass das Alter der Grund für das Verhalten sei. Stattdessen sprach er eine klare Mentalitätsfrage an. Hamilton hoffe, dass das Team in Zukunft an einem besseren Umfeld arbeite. Der Konflikt zeigte, wie wichtig eine gesunde Zusammenarbeit im Rennteam ist. Hamilton fühlte sich durch die Aktionen seines Kollegen benachteiligt.

Frust über verlorene Punkte im Rennen

Hamilton äußerte deutlichen Ärger über den Ausgang des Rennens. Er fühlte sich echt sauer, weil wertvolle Punkte verloren gegangen waren. Das Team hätte locker einen Doppelsieg einfahren können. Die notwendige Geschwindigkeit dafür war definitiv vorhanden. Doch als Teamkollege gegen einen selbst arbeite, sei das sehr hart. Die Positionen, die in der Kurve verloren gingen, waren schmerzhaft.

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Max Verstappen von Red Bull nutzte die Schwäche im Ferrari-Lager. Er gewann das Rennen und ließ die zwei Ferrari-Piloten hinter sich. Hamilton belegte den zweiten Platz. Der siebenfache Weltmeister kündigte ein klärendes Vier-Augen-Gespräch an. Es gab keine Regeln für die Zusammenarbeit zwischen den Fahrern. Unklar war, ob Leclerc seine Perspektive ändern würde. Hamilton bestand darauf, dass sich auf jeden Fall etwas ändern muss. Der Respekt unter den Fahrern wurde infrage gestellt.

Leclerc verteidigt seinen Rennstil

Charles Leclerc sah den Vorfall anders als sein britischer Teamkollege. Er beendete das Rennen auf dem vierten Platz und verpasste damit das Podium. Leclerc meinte später, er könnte sich ebenfalls ärgern. Er fühlte sich in Kurve 1 stark von der Strecke gedrängt. Doch für ihn gehörte das einfach zum Rennsport. Wenn man um den Sieg kämpft, sind harte Manöver normal. Leclerc betonte die harten Bedingungen im Kampf um die Spitzenplätze.

Teamchef Fred Vasseur reagiert auf Konflikt

Fred Vasseur, der Teamchef von Ferrari, kommentierte den jüngsten Zoff-Vorfall öffentlich. Wenn man in Kurve 4 an erster oder zweiter Stelle liegt, kommt einem nicht in den Sinn, dass man das Rennen nicht gewinnen könnte. Diese Situation ist sehr frustrierend für ihn. Er erklärte jedoch, dass er nicht der Wichtigste sei. Es geht um die 2000 Menschen, die an diesem Projekt arbeiten. Vasseur muss diese Enttäuschung erst einmal verdauen. Es sei auch eine Sache des gegenseitigen Respekts. Hamilton war zur Saison 2025 zu Scuderia gewechselt. Dies ist nicht das erste Mal, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Strategien und Verhaltensweisen wurden in der Vergangenheit bereits kritisiert. Die Fans und Experten beobachten die weitere Entwicklung genau.