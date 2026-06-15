Hamiltons erster Ferrari-Sieg in Barcelona: Tränen und Triumph

Lewis Hamilton gewann seinen ersten Grand Prix für Ferrari in Barcelona und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Der Rekordweltmeister zeigte eine perfekte Leistung und weckte Erinnerungen an Michael Schumachers legendären ersten Sieg für Ferrari auf derselben Strecke.

Die italienische Hymne erklingt. Lewis Hamilton schließt seine strahlenden Augen. Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Dann kommen die Emotionen.

Tränen. Freude. Erleichterung. Der 41-jährige Brite hat es geschafft.

Beim Grand Prix von Barcelona feiert der Rekordweltmeister seinen ersten Sieg für Ferrari. Es ist sein 106. Triumph in der Formel 1, aber dieser hier wiegt schwerer als so mancher WM-Titel. Denn dieser Erfolg ist weit mehr als nur ein weiterer Eintrag in den Geschichtsbüchern.

Es ist die Erfüllung eines Lebenstraums. Als Kind habe ich mir vorgestellt, in einem Ferrari ein Rennen zu gewinnen, sagt Hamilton nach dem Rennen mit leuchtenden Augen. Jetzt ist dieser Traum wahr geworden. Dabei war der Weg bis zu diesem Moment lang.

Sein letzter Grand-Prix-Sieg lag fast zwei Jahre zurück. In Spa 2024 stand Hamilton zuletzt ganz oben. Die Zweifel wurden in den vergangenen Jahren immer lauter. Kann Hamilton überhaupt noch gewinnen?

Barcelona gibt die Antwort. Mit einem perfekten Rennen, einer mutigen Strategie und einer Meisterleistung von Ferrari holt sich der Brite endlich den Moment, auf den er so lange gewartet hat. Das Rennen selbst war eine Demonstration der Stärke. Ausgangs der ersten Kurve übernahm Hamilton die Führung und kontrollierte das Geschehen von da an mit eiserner Hand.

Die Boxenstopps saßen perfekt, die Reifenwahl war optimal und er fuhr in der Schlussphase sogar die schnellste Rennrunde. Im Ziel hatte er über zehn Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger. Es war der Sieg eines Champions, der sich nichts sehnlicher gewünscht hatte als diesen Moment. Und ausgerechnet Barcelona macht diesen Triumph noch größer.

Denn genau hier begann einst eine andere Ferrari-Legende. Wieder Barcelona. Dieser Ort hat für Ferrari eine ganz besondere Bedeutung. Am 2.

Juni 1996 schrieb Michael Schumacher hier eines der größten Kapitel seiner Karriere. Es war erst sein siebtes Rennen für die Scuderia. Ferrari war damals weit entfernt von der Dominanz späterer Jahre. Niemand rechnete mit einem Sieg.

Nicht einmal Schumacher selbst. Wenn mich jemand gefragt hätte, was ich darauf wetten würde, hätte ich nicht einen Pfennig gesetzt, sagte er später. Doch dann kam dieser verregnete Sonntag. Schumacher fiel nach dem Start zunächst zurück.

Die Kupplung machte Probleme. Doch was danach folgte, ging in die Formel-1-Geschichte ein. Der Deutsche pflügte durch den Regen. Er überholte einen Gegner nach dem anderen.

Er fuhr teilweise drei Sekunden pro Runde schneller als die Konkurrenz. Unter schwierigsten Bedingungen machte Schumacher die gesamte Formel 1 lächerlich. Er übernahm die Führung und gab sie nicht mehr ab. Dabei funktionierten an seinem Ferrari später sogar nur noch acht der zehn Zylinder.

Trotzdem gewann er. Es war der erste Ferrari-Sieg eines Mannes, der später fünf WM-Titel in Folge für die Scuderia holen sollte. Lewis Hamilton sorgt mit seinem ersten Sieg für Ferrari-Euphorie. Wieder ist es Barcelona.

Wieder ist es der erste Ferrari-Sieg für einen Fahrer, der bereits zu den Größten der Geschichte zählt. Hamilton kam nach Ferrari, um Geschichte zu schreiben. Nicht wenige glaubten, er sei zu alt. Nicht wenige glaubten, seine große Zeit sei vorbei.

Doch jetzt steht er auf dem obersten Treppchen. Er genießt einen Moment, den er nie vergessen wird. So wie Michael Schumacher vor ihm. Barcelona war für Schumacher der Anfang einer Ferrari-Legende.

Es könnte der Beginn eines neuen roten Kapitels in der Formel 1 sein. Die Scuderia hat mit Hamilton nicht nur einen Fahrer verpflichtet, der Rekorde bricht, sondern auch einen, der das Team mit seiner Erfahrung und seinem Siegeswillen nach vorne bringt. Die Kombination aus Hamiltons Talent und Ferraris technischer Raffinesse könnte in dieser Saison noch für viele weitere Triumphe sorgen. Die Konkurrenz ist gewarnt: Der siebenmalige Weltmeister ist zurück und er trägt jetzt Rot





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