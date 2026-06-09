Hamit Altintop wird WM-Experte auf Türkisch bei MagentaTV

Der ehemalige Bundesliga-Profi Hamit Altintop kommentiert die Spiele der türkischen Nationalmannschaft bei der WM exklusiv auf MagentaTV auf Türkisch. Die Plattform bietet damit ein spezielles Programm für die türkische Community.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Hamit Altintop wird während der Weltmeisterschaft für MagentaTV im Einsatz sein. Der 43-jährige Ex-Nationalspieler, der unter anderem für den FC Bayern München, Real Madrid und Galatasaray Istanbul spielte, begleitet die Spiele der türkischen Nationalmannschaft als Experte und Co-Kommentator.

Gemeinsam mit dem erfahrenen Sportreporter Ertem Sener, der bereits 50 Jahre alt ist, kommentiert er die Partien auf Türkisch. Damit baut MagentaTV sein WM-Angebot gezielt für die türkische Community in Deutschland aus. Die Telekom-Plattform richtet für die Spiele der Türkei eine eigene türkischsprachige Übertragung ein, die exklusiv bei MagentaTV zu sehen ist. Los geht es am 14.

Juni mit dem WM-Auftakt gegen Australien. Ab 5.40 Uhr ist das Kommentatoren-Duo erstmals zu hören. Die Begegnung wird exklusiv bei MagentaTV übertragen und läuft nicht bei ARD oder ZDF. Zusätzlich zur türkischen Version auf dem Kanal FUSSBALL.

TV 3 gibt es das Spiel auch mit deutschem Kommentar. Altintop traut der türkischen Mannschaft beim Turnier einiges zu. Er sagte: Die türkische Mannschaft kann für eine große Überraschung bei dieser WM sorgen. Das hat sie schon bei der letzten EM bewiesen.

Sie hat viel Talent, Unterschiedsspieler, ist unter Trainer Vincenzo Montella in den letzten drei Jahren weiter zusammengewachsen. Ich bin sehr zuversichtlich. Auch die restlichen Gruppenspiele gegen Paraguay am 20. Juni und gegen die USA am 25.

Juni zeigt ausschließlich MagentaTV. Vor den ersten beiden Begegnungen sendet der Streamingdienst jeweils 20-minütige Vorberichte, die gezielt auf die türkische Community abgestimmt sind. Nach den Spielen wird Altintop außerdem im Breakfast Club auftreten. Die frei empfangbare Sendung läuft täglich ab 7 Uhr, dort analysiert der 43-Jährige die Auftritte der Türkei.

Am Spieltag gegen die USA plant MagentaTV zusätzlich eine türkische Ton-Option. Parallel laufen auf den drei WM-Kanälen die Einzelspiele Türkei gegen USA sowie Paraguay gegen Australien, außerdem wird eine Konferenz aus beiden Partien angeboten. MagentaTV investiert damit stark in die Diversität seines Programms und spricht gezielt Zuschauer mit türkischen Wurzeln an. Die Plattform hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Player im deutschen Sportfernsehen etabliert und setzt mit diesem Angebot ein Zeichen für Inklusion und kulturelle Vielfalt.

Hamit Altintop, der selbst aus einer türkischen Familie stammt und in Deutschland aufgewachsen ist, bringt als Experte nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch eine emotionale Verbindung zur türkischen Nationalmannschaft mit. Seine Karriere umfasst Höhepunkte wie den Gewinn der UEFA Champions League mit Bayern München und mehrere Meistertitel. Nach seinem Karriereende im Jahr 2018 arbeitet er nun als TV-Experte und Botschafter für den Fußball. Die türkische Community in Deutschland ist groß und fußballbegeistert.

MagentaTV ermöglicht ihr nun, die Spiele der Türkei in der eigenen Sprache zu verfolgen, ohne auf internationale Streams angewiesen zu sein. Das ist ein echter Mehrwert. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verspricht spannende Begegnungen, und die Türkei hat durchaus das Potenzial, für Furore zu sorgen. Mit Spielern wie Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler und Kenan Yıldız ist das Team offensiv stark besetzt.

Altintop hob hervor, dass die Mannschaft unter Montella eine klare Spielphilosophie entwickelt hat und defensiv stabil steht. Er glaubt, dass das Team die Gruppenphase überstehen und vielleicht sogar ins Viertelfinale einziehen kann. MagentaTV bietet rund um die WM umfassende Berichterstattung: Neben den Live-Spielen gibt es Hintergrundberichte, Interviews und Analysen. Der Sender hat sich die Rechte an allen 104 Spielen der WM gesichert und zeigt sie live.

Für die türkischen Spiele wird eigens ein mehrsprachiges Team aufgeboten, um den Zuschauern ein authentisches Erlebnis zu bieten. Die Kombination aus Altintop und Sener verspricht fachkundige und leidenschaftliche Kommentare. Hamit Altintop ist in der türkischen Community ein bekanntes Gesicht und genießt hohes Ansehen. Sein Engagement bei MagentaTV unterstreicht die Bedeutung des türkischen Marktes für den Streamingdienst.

Insgesamt zeigt sich: MagentaTV geht mit diesem Angebot einen Schritt voraus und bedient die Bedürfnisse einer vielfältigen Zuschauerschaft. Die WM wird dadurch für viele Menschen in Deutschland noch spannender





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