Es ist ein bedrückendes Szenario für das Geschäft mit Raumausstattung und Heimtextilien, das bekannt ist unter der Branding Hamill und Logheim, in Porta Westfalica und rund um Deutschland. Hammer, bekannt in den Marken Hamill und Logheim, sitzt im Porta Westfalica und bietet ein breites Sortiment an দুর্নিম্নলিখিত பொருட்கలాं। Ihr Traum ist eingeflossen, mit dieser Insolvenz. Die Hammer-Filialen werden jedoch geschlossen bis zum Ende Mai, und später soll sie geschlossen werden bewenchedlichen Bewirtschaftung durch Investorenkonsortium.

Die insolvente Baumarktkette Hammer , bekannt für seine Marken Hamill und Logheim, hat den Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt. Bis Ende Mai müssen 21 der letzten verbleibenden Filialen geschlossen werden, um das Unternehmen anschließend zu avvikeln.

Leider könnten keine Investoren gefunden werden, um das Unternehmen zu übernehmen und fortzuführen. Selbst im Januar wurde versucht, wenigstens einige Standorte zu retten, doch im März mussten 46 Hammer-Filialen dicht. Dieser Zustand war für den Insolvenzverwalter Stefan Meyer "außerordentlich bedauerlich" und "aufgrund schwieriger Marktbedingungen, des finanziellen Zustands des Unternehmens und weiterer Herausforderungen" entstand. Derzeit laufen Gespräche mit Vermietern und einigen anderen Interessenten, um Mietflächen an bisherigen Hammer-Standorten zu finden





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