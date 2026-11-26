Supermärkte melden steigende Nachfrage nach Konserven und Trinkwasser. Falschmeldungen über einen bevorstehenden Weltkrieg verunsichern Verbraucher weltweit.

Die Nachfrage nach Konserven, Trinkwasser und Notfallausrüstung steigt in mehreren Ländern. Auch deutsche Supermärkte haben auf das wachsende Interesse an Krisenvorsorge reagiert. Kunden mit gefüllten Einkaufswagen bei der US-Supermarktkette Costco in Kalifornien.

In den USA ist die Nachfrage nach Notvorräten zuletzt deutlich gestiegen. Konserven, Trinkwasser, Batterien und Babynahrung: In mehreren Ländern decken sich Verbraucher verstärkt mit Notvorräten ein. Supermärkte melden teilweise massive Umsatzsteigerungen bei haltbaren Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs. In sozialen Netzwerken verbreiten sich unterdessenWie aus einer Recherche der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht, verbreiten sich entsprechende Behauptungen inzwischen in zahlreichen Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas.

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Besonders deutlich zeigt sich das veränderte Einkaufsverhalten in Großbritannien. Dort startete die Regierung am 22. Oktober ihre auf drei Jahre angelegteSchon am darauffolgenden Wochenende verzeichnete die britische Supermarktkette Iceland nach eigenen Angaben einen Anstieg der Konservenverkäufe um 40 Prozent, wie der Independent berichtete.zeigt, dass die Nachfrage auch in den folgenden Tagen hoch blieb. Innerhalb von zehn Tagen nach Beginn der Kampagne stieg der Umsatz mit abgefülltem Trinkwasser gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67 Prozent.