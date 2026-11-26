Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff verlässt den Rekordmeister THW Kiel und wechselt 2028 innerhalb der Bundesliga zum VfL Gummersbach. Einen möglichen Nachfolger haben die 'Zebras' bereits im Visier.

Das gab der Tabellenfünfte Gummersbach am Donnerstag offiziell bekannt. Wolff unterschreibt dort einen Vierjahresvertrag.

"Ich bin nach wie vor ein ambitionierter Handballspieler und möchte meine Karriere nicht ohne deutschen Meistertitel beenden", sagte der Keeper:"Den Verantwortlichen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, den Verein wieder dahin zu führen, wo er hingehört, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Weg noch weiter nach oben führt. " Ich möchte meine Karriere nicht ohne deutschen Meistertitel beenden und das auch gerne mit dem VfL Gummersbach erreichen.

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Für den VfL, eine"Institution des deutschen Handballs" , sprach am Ende wohl auch die Nähe zu Wolffs Geburtsort Euskirchen, der Europameister von 2016 wuchs im Rheinland auf. Bereits am Vortag hatte der THW verkündet, dass der am 30. Juni 2028 auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht verlängert werde.