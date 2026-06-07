Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig steigt ab - Sieg im letzten Spiel gegen GWD Minden

Der SC DHfK Leipzig muss nach einer durchwachsenen Saison in die 2. Liga absteigen. Im letzten Spiel der Saison besiegte der Klub jedoch noch GWD Minden mit 26:25 und nahm den Rivalen mit in die Zweitklassigkeit. Leipzigs Trainer Frank Carstens zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Die Handball - Bundesliga verliert einen ihrer Traditionsklubs: Der SC DHfK Leipzig muss nach einer Saison voller Höhen und Tiefen in die 2. Liga absteigen. Doch bevor es für die Sachsen in eine neue Liga geht, verabschieden sie sich mit einem Sieg gegen GWD Minden.

Das Spiel hatte es in sich: Leipzig wollte sich vor heimischer Kulisse in bester Form verabschieden, während Minden um jeden Punkt kämpfte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die Leipziger starteten stark und gingen früh in Führung, doch die Gäste aus Minden kämpften sich zurück ins Spiel und glichen sogar aus. In der zweiten Halbzeit übernahm Leipzig jedoch wieder die Kontrolle und nutzte seine Chancen eiskalt.

Der SC DHfK siegte am Ende verdient mit 26:25 und nimmt GWD Minden mit in die 2. Liga. Leipzigs Trainer Frank Carstens zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: 'Es galt, den Gegnern in der Bundesliga Respekt zu zollen. Das war überzeugend. Da kann ich nur Danke an alle Spieler sagen.





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