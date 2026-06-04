Handball-Bundesliga: Tabellenletzter verlassen

Der Trainer Frank Carstens räumt ein, dass die Mannschaft die nötige mentale Stärke gefehlt hat, um im Keller in den entscheidenden Punkten da zu sein. Der Abstiegskampf wurde nicht gewonnen, und die direkten Duellen wurden viel zu wenig gepunktet.

Die Handball - Bundesliga als Tabellenletzter verlassen. Nach dem 28:30 beim TBV Lemgo Lippe beträgt der Abstand zum Vorletzten GWD Minden, einem Aufsteiger, vier Punkte. Zum zweiten Aufsteiger Bergischer HC fehlen sogar sieben Zähler.

Ein blamables Abschneiden. Trainer Frank Carstens sagte bei Dyn nach dem Lemgo-Spiel: Fakt ist, dass wir schon Handball spielen können und uns gute Möglichkeiten erarbeiten. Dann fehlt uns die letzte Konsequenz und die Entschlossenheit vorm Tor. Was die Saison angeht, räumt er zudem ein: Uns hat die nötige mentale Stärke gefehlt.

Wir haben es nicht geschafft, uns das Mindset anzueignen, was wir brauchen zwischen den Ohren, um im Keller wirklich in den entscheidenden Punkten da zu sein. Wir haben die entscheidenden Spiele verloren und in den direkten Duellen viel zu wenig gepunktet. Offenbar kann diese Mannschaft, die in ihrer elften Bundesligasaison erstmals in diese Situation kam, keinen Abstiegskampf. Und der im Tabellenkeller erfahrene Carstens schaffte es offenbar nicht, dem Team diesen Input in die Köpfe zu geben.

Aus dem Abstiegskampf soll und muss in der 2. Liga nun allerdings wieder der Aufstiegskampf werden. Gleich 13 Spieler des aktuellen Teams werden bleiben. Carstens begründet das so: Wir haben es uns gemeinsam eingebrockt, sind verantwortlich dafür, dass wir jetzt in der 2.

Liga stehen. Wir wollen natürlich das Ganze auch wieder aufräumen. Das ist jetzt unser Auftrag, daran arbeiten wir. Das müssen wir auch mental begleiten, das ist der entscheidende Punkt.

Siegen muss man dann auch wieder lernen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Er selbst wird auch bleiben. Schon bei seinem Amtsantritt war in seinem Vertrag bis 2027 der Fall des Abstiegs verankert.

Carstens: Zu Beginn haben wir gesagt, dass wir in der 1. und 2. Liga zusammenarbeiten, also, wenn die Sache schiefgehen würde. Sie ist gehörig schiefgegangen. Am Sonntag wird Leipzig gegen GWD Minden das vorerst letzte Spiel in der Handball-Bundesliga erleben





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