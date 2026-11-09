Handball-Bundestrainer Gislason kündigt WM-Kader für 14. Dezember an

Deutschlands Handballer gewinnen EM-Qualifikation. Alfred Gislason bestimmt 35er-Kader bis 14. Dezember für die Heim-WM.

Der deutsche Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seine Gedanken zur aktuellen Kadersituation der Nationalmannschaft festgehalten, ohne die konkreten Entscheidungen bereits zu veröffentlichen. Nach zwei deutlichen Siegen in der EM-Qualifikation in Presov blickt er nun auf die kommende Zeit bis zur Weltmeisterschaft. Die Mannschaft konnte sich am Sonntagabend in der Slowakei mit 39:27 durchsetzen und hatte zuvor bereits Belgien mit 42:32 besiegt.

Strategische Planung vor der WM-Nominierung

Alfred Gislason wird den 35er-Kader in den nächsten Tagen benennen, um sich auf die finalen Schritte vorzubereiten. Die offizielle Nominierung für die Weltmeisterschaft findet voraussichtlich am 14. Dezember statt. Gislason betonte, dass alle Spieler ihre Anteile an den Spielen geleistet haben und er neue Erkenntnisse gewonnen hat. Welche Spieler die Auswahl treffen werden, behielt er jedoch zunächst für sich, um den Druck auf die Spieler im Verein zu minimieren.

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Personelle Situation und Offene Fragen

Es gibt derzeit keine großen personellen Baustellen für den Bundestrainer gut zwei Monate vor dem Turnierhöhepunkt. Selbst ohne den erkrankten Spielmacher Juri Knorr zeigte der Vize-Europameister am Sonntagabend eine starke Leistung. Alfred Gislason lobte insbesondere die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit und den phänomenalen Druck nach vorne über die zweite Welle sowie die schnelle Mitte im ersten Abschnitt. Der Großteil des Kaders dürfte bereits feststehen.

Konkurrenz auf den offenen Positionen

Fragezeichen bestehen vor allem noch auf zwei spezifischen Positionen. Die Frage, wer die deutschen Farben im rechten Rückraum vertreten darf, ist noch nicht endgültig geklärt. Ebenso ist unklar, wer auf Linksaußen spielt. Arrivierte Kräfte wie Lukas Mertens oder Rune Dahmke hoffen auf dem Flügel genauso auf ein WM-Ticket wie die in der EM-Qualifikation eingesetzten Spieler. David Móré traf sechs von sechs Versuchen und Tim Freihöfer landete drei Treffer aus vier Würfen.

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Fokus auf Vereinsleistungen und Teamgeist

Die Nationalspieler sind in den kommenden Wochen primär in ihren Heimatligen gefordert. Alfred Gislason wird genau beobachten, wie die Spieler die Leistungen in den Vereinen bringen, bevor er sich festlegt. Der DHB-Coach erwähnte, dass er einen breiten Kader zur Verfügung hat, in dem alle die Chance haben, mitzunehmen. Johannes Golla sprach nach dem Abschluss des letzten DHB-Lehrgangs in Presov von einer guten Woche und einer positiven Entwicklung des Teams.

Marschroute zur deutschen Heim-WM

Kapitän Johannes Golla gab mit Blick auf den Januar die klare Marschroute vor. Er betonte, dass die hohen Ziele, die sich das Team selbst steckt, nur erreichbar sind, wenn jeder noch eine Schippe drauflegt. Für diese Einstellung dürfte Alfred Gislason nichts einzuwenden haben. Das Team hofft auf die Euphorie einer Heim-WM, die an vergangene Erfolge anknüpfen soll.