Die Füchse Berlin starten punktlos in die Champions League Hauptrunde. Die Niederlage bei Aalborg HB vertieft die Krise im deutschen Handball. Mehr Details zur Partie.

Die Füchse Berlin haben ihre Teilnahme an der Hauptrunde der Champions League mit einer deutlichen Niederlage begonnen. Der Handball-Bundesligist unterlag dem dänischen Meister Aalborg HB mit 31 zu 34 Toren. Das Endstandresultat beläuft sich auf 31:34, wobei die Halbzeitbilanz 16:18 lautete.

Punktloser Start auf dem letzten Tabellenplatz

Mit dieser Pleite bleiben die Füchse Berlin als einziges Team in der Gruppe I komplett ohne Punkte. Der Verein belegt damit aktuell den letzten Platz in der Vorrunde der europäischen Top-Handballliga. Dieser Startplatz stellt eine besondere Hürde für die weiteren Chancen auf das Weiterkommen dar.

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Als beste werfende Spieler der Berliner Mannschaft glänzten Tobias Gröndahl und Mathias Gidsel. Beide Akteure steuerten je acht Tore zum offensive Ergebnis ihrer Teamkollegen bei. Trotz dieser individuellen Leistungen reichte die Gesamtleistung nicht, um den Sieg für sich zu entscheiden.

Aalborg dominiert mit physischer Überlegenheit

Die Gastgeber aus Dänemark starteten mit viel Wucht in das Spiel und schienen die Füchse Berlin mit ihrer Physis förmlich zu überrollen. Nach neun Minuten stand es bereits 7:3 für Aalborg HB. Die Gäste aus Berlin hatten große Probleme, offensive Lösungen gegen die dänische Abwehr zu finden.

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Wenn die Berliner Offensivaktion erfolgreich waren, scheiterten sie oft an der Torhüterposition. Aalborgs Keeper Niklas Landin hielt die Bälle sicher. Ein herausragendes Beispiel war der verfehlte Siebenmeter von Tim Freihöfer, der die Chance auf den direkten Ausgleich verspielte.

Füchse-Torhüter Lasse Ludwig bekam in den ersten Spielminuten kaum eine Hand an die Bälle. Er wurde von der Aggressivität des Gegners stark unter Druck gesetzt. Dies änderte sich erst nach zehn Minuten des Spiels.

Berliner drehen Partie, verspielen Führung zur Pause

Nun zeigte sich auch Lasse Ludwig mit wichtigen Paraden und sorgte dafür, dass die Gäste fünf Minuten vor der Pause die Partie gedreht hatten. Der Stand betrug 16:15 für Berlin. Diese Wende wirkte zunächst positiv für die deutsche Mannschaft.

Allerdings verspielten die Füchse diese Führung zur Halbzeit durch einen 0:3-Lauf von Aalborg HB. Die Berliner leisteten sich zu viele Fehler und fanden wieder kaum Mittel gegen die starke dänische Deckung. Der technische Fehlerbereich wurde zum entscheidenden Faktor.

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Aalborg kontrolliert Schlussphase und zieht davon

In der zweiten Halbzeit verloren die Füchse schnell die Kontrolle. In der 46. Minute waren die Gastgeber bereits auf 29:23 davongezogen. Der Vorsprung der dänischen Mannschaft war nun zu groß, um noch eingeholt zu werden.

Die Berliner kamen noch einmal auf zwei Tore heran, mehr gelang aber nicht. Der Sieg blieb damit in Dänemark, während die Füchse Berlin mit einer bitteren Niederlage nach Hause fahren müssen.