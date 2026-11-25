Liveticker vom Spiel SC Magdeburg gegen Sporting CP vom 25.11.2026: heute live.

Es ist vermeintlich das letzte Jahr, in dem Sporting Lissabon realistische Chancen auf einen Einzug ins Final Four nach Köln hat. Routiniert und eingespielt ist das Team von Trainer Ricardo Costa, der dabei vor allem auf seine beiden Söhne Francisco und Martim setzt.

Beide gehören zu den Besten ihres Jahrgangs und stellen immer wieder eindrucksvoll unter Beweis, warum halb Europa dieses Brüder-Paar gejagt hat. Doch bevor sie ab der kommenden Saison für Flensburg auflaufen, soll es mit Sporting nochmal richtig weit gehen in der Königsklasse. Mit vier mitgenommenen Punkten aus der Vorrunde, sowie dem mühelosen 36:27-Sieg zum Hauptrundenauftakt sind die Iberer bestens gewappnet für das schwere Gastspiel in Magdeburg.

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Dabei ist dieses Duell in der Königsklasse eine Premiere, lediglich im Achtelfinale der European League trafen beide Teams schon mal aufeinander. Nach einem 29:29 in Lissabon setzte sich der SCM zuhause mit 36:35 durch. Es dürfte schnell, es dürfte hitzig werden, die Magdeburger sind gewarnt vor einem heißen Tanz in der Bel Etage des europäischen Handballs! Vor einer Woche musste der deutsche Meister bei GOG Gudme ran, konnte dort mit Müh und Not einen 36:35-Auswärtssieg über die Ziellinie bringen.

Die Dänen erwiesen sich als unangenehmer Gegner und verlangten den Magdeburgern alles ab. Anders lief das Gastspiel am Sonntag in der Liga beim HC Hamburg ab: Von Beginn an dominierten die Bördestädter die Partie und ließen den Hanseaten keine Chance. Begleitet von rund 700 Gästefans wurde ein 33:22-Sieg eingetütet, allerdings auch mit dem Aderlass, dass der auf der halbrechten Position gesetzte Omar Ingi Magnusson mehrere Wochen ausfallen wird und somit heute nicht im Aufgebot von Trainer Bennet Wiegert stehen wird.

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Auch hinter den Einsätzen von Musche und Bergendahl standen zwischenzeitlich noch kleinere Fragezeichen, beide stehen allerdings im Kader. Ebenfalls fehlen wird Abwehrspezialist Antonio Serradilla, dafür rücken die drei Youngster Noah Hensen, Malte Elze und Tim Thielicke auf dem Spielberichtsbogen nach. Die Vorrundengruppen sind absolviert, sowohl der SC Magdeburg, als auch Sporting Lissabon hatten jeweils wenig Mühe sich ihren Hauptrundenplatz zu sichern.

Während sich die Portugiesen noch ein Unentschieden gegen Pick Szeged geleistet haben, sind die Bördestädter ohne Fehl und Tadel in den nächsten Wettbewerbsabschnitt marschiert. Mit jeweils 6:0 Punkten ist die Ausgangslage in der Gruppe II wirklich spannend, denn auch der FC Barcelona hat zur Zeit die maximale Ausbeute von sechs Punkten auf dem Konto. Sowohl für den SCM, als auch für Sporting dürfte das erklärte Ziel mindestens das Viertelfinale sein, dort soll dann eine möglichst gute Ausgangslage her.

Damit ist beim Heimauftritt der Wiegert-Truppe heute ein Sieg schon fast Pflicht, um den weiterhin voll um die Tabellenspitze mitzumischen. Hallo und herzlich willkommen zur Handball Champions League! In der zweiten Hauptrundengruppe empfängt der deutsche Meister SC Magdeburg den portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Anwurf ist in der Getec-Arena um 20:45 Uhr!