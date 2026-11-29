Die deutschen Handballerinnen starten als Mitfavoritinnen in die EM 2024. Infos zu Spielplan, TV-Rechten und Tickets für das Turnier in Europa.

Nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr starten die deutschen Handballerinnen mit starkem Selbstvertrauen in die europäische Meisterschaft. Das DHB -Team gilt als einer der Hauptfavoriten für den Titelgewinn bei der diesjährigen EM. Sport Bild beleuchtet die wichtigsten Aspekte des Turniers und beantwortet zentrale Fragen rund um das Turnier. Die deutsche Auswahl wird in eine Gruppe eingeteilt, in der auch Schweden, Serbien und die Slowakei spielen.

Turnierorte und Zeitplan der Handball EM

Die Endrunde der Handball-EM findet verteilt auf fünf Länder und sechs Städte statt. Die Vorrundenspiele werden in Bratislava in der Slowakei, in Oradea in Rumänien, in Brünn in der Tschechischen Republik sowie in Antalya in der Türkei ausgetragen. Darüber hinaus dienen Cluj-Napoca in Rumänien und Kattowitz in Polen als Austragungsorte für weitere Vorrunden- und sämtliche Hauptrundenspiele. Das Finalwochenende findet ebenfalls in Kattowitz statt und findet vom 18. bis 20. Dezember statt.

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Die Vergabe der Austragungsrechte für das Jahr 2021 ging ursprünglich an Russland. Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschloss die Europäische Handballföderation, kurz EHF, ein Jahr später nach neuen Ausrichtern zu suchen. Fünf Nationen sprangen ein, um das Turnier zu organisieren. Insgesamt kämpfen 24 Mannschaften bei der EM um den Titel. Zunächst geht es in sechs Vierergruppen durch die Vorrunde.

Wettbewerbsstruktur und Qualifikation

Die jeweiligen beiden besten Teams jeder Vorrundengruppe schaffen den Sprung in die Hauptrunde. Dort spielen zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen weiter und absolvieren jeweils vier weitere Partien. Die beiden besten Teams jeder Hauptrundengruppe stehen im Halbfinale am 18. Dezember. Im Anschluss geht es entweder ins große Finale oder ins Spiel um Platz drei am 20. Dezember.

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Die Medaillengewinner der letzten EM 2024 waren Norwegen, das gleichzeitig Weltmeister ist, gefolgt von Dänemark und Ungarn. Hinzu kommen Deutschland als Vize-Weltmeister, Frankreich, Spanien. Diese Ergebnisse unterstreichen den hohen Wettbewerbscharakter des Turniers und die Konkurrenz, der sich das deutsche Team stellen muss. Die deutsche Auswahl wird sich in der Gruppe F beweisen müssen.

Erste Spiele und Übertragungsrechte

Die ersten deutschen Spiele finden in der Vorrundengruppe F statt. Am 4. Dezember tritt die Mannschaft um 18 Uhr gegen Schweden an, das vom ZDF übertragen wird. Am 6. Dezember folgt um 18 Uhr das Spiel gegen Serbien, das vom ARD-Programm gezeigt wird. Am 8. Dezember tritt das Team um 18 Uhr gegen die Slowakei an, ebenfalls in der ARD.

In der Hauptrunde spielen die deutschen Frauen am 11. Dezember, 13. Dezember, 15. Dezember und 16. Dezember. Die Anwürfe finden um 15:30 Uhr, 18 Uhr oder 20:30 Uhr statt. Alle 65 Spiele der EM werden vom Streaming-Dienst Dyn übertragen. Fans können die Spiele also bequem digital verfolgen. Die Teilnahme vor Ort ist ebenfalls möglich und wird von den Veranstaltern beworben.

Reiseinfos und Ticketpreise für Fans

DHB-Sportchef Ingo Meckes (50) gab im Gespräch mit Sport Bild wichtige Hinweise zur Organisation. Er betonte, dass in Bratislava in einer großen Hockey-Arena mit 10.000 Plätzen gespielt wird. Leider habe man von den Veranstaltern gehört, dass die Ticketnachfrage nicht so groß sei. Daher freue man sich über jede deutsche Unterstützung, da Bratislava nicht ganz so weit weg und gut zu erreichen ist.

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Ein Tagesticket für ein Deutschlandspiel und eine weitere Partie gibt es ab 20 Euro. Fans können Tickets über die offiziellen Kanäle der Veranstalter beziehen. Die hohen Kapazitäten in der Halle bieten ausreichend Platz für die Zuschauer. Die gute Erreichbarkeit der Stadt erleichtert die Anreise für Fans aus Deutschland und den Nachbarländern. Eine hohe Besucherzahl würde die Stimmung im Stadion erheblich steigern.

Namensgeber der Gruppe F und Kaderstruktur

Die Gruppe F des Turniers umfasst vier Teams, darunter die deutsche Auswahl. Die Auslosung hat ergeben, dass Schweden, Serbien und die Slowakei die Gegner sein werden. Diese Teams stellen hohe Anforderungen an das deutsche Team. Die Spielplanoptimierung und die Strategie der Trainer werden entscheidend sein. Die deutsche Auswahl muss jeden Gegner präzise analysieren.

Neben den Spielplänen gibt es auch interessante Aspekte zur Struktur der Gruppen. Die Auslosung ist ein wichtiger Moment für jede Nation. Die deutschen Verantwortlichen haben die Auslosung genau verfolgt. Die Gruppenverteilung bietet Chancen und Herausforderungen. Die Vorbereitung auf die Gegner ist ein zentraler Bestandteil der Trainingslager. Die Motivation im Team ist hoch.