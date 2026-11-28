Vor der Handball-EM am 3. Dezember treten die DHB-Damen im Testspiel gegen Frankreich an. Hier erfahren Sie Livestream-Termin und Gruppenauslosung für die EM in Polen und Tschechien.

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft bereitet sich intensiv auf die Europameisterschaft 2024 vor, die vom 3. bis zum 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird. Um den Feinschliff für das große Turnier zu erhalten, bestreiten die DHB-Damen im November zwei entscheidende Testbegegnungen gegen die französische Auswahl. Das erste dieser beiden Duelle fand am 26. November statt und endete mit einer souveränen 32:27-Niederlage für die Gegnerinnen aus Frankreich. Dies unterstreicht die aktuelle formtechnische Überlegenheit der deutschen Mannschaft vor dem Start der kontinentalen Titelkämpfe.

Vorbereitung auf EM-Auftakt gegen Schweden

Das zweite Testspiel gegen Frankreich ist für den 28. November angesetzt und bietet beiden Teams die Möglichkeit, sich endgültig auf die Herausforderungen der EM vorzubereiten. Die französische Auswahl wird nach dem ersten Duell umso stärker zurückkehren und ebenfalls Selbstbewusstsein für die kommenden Spiele tanken wollen. Dies ist besonders relevant, da die deutsche Nationalmannschaft als Viertplatzierter der Weltrangliste direkt hinter Frankreich rangiert und somit eine direkte sportliche Rivalität besteht. Die DHB-Damen müssen ihre Leistung aus dem ersten Spiel noch einmal steigern, um sich optimal auf die Gruppenphase vorzubereiten.

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Bilanz aus Oktober und EM-Gruppenphase

Die letzte öffentliche Leistung der DHB-Damen vor diesen Testspielen stammt aus dem Oktober, wo ein Remis gegen die Niederlande sowie ein klarer 26:21-Erfolg gegen Dänemark erreicht wurden. Mit diesen Resultaten hat sich die Mannschaft bereits einen soliden Grundstein gelegt, doch gilt es nun, im Finale die Schippe draufzulegen. In der EM-Gruppenphase trifft Deutschland zunächst am 4. Dezember auf Schweden, gefolgt von einem Spiel gegen Serbien am 6. Dezember und einem Duell gegen die Slowakei am 8. Dezember. Das primäre Ziel in dieser Phase ist es, sich für die anschließende K.o.-Runde zu qualifizieren.

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Livestream und technische Details zum Spiel

Für Fans, die das wichtige Testspiel zwischen Deutschland und Frankreich live verfolgen möchten, gibt es klare technische Vorgaben zur Sendung. Die Partie steht ab 15:20 Uhr kostenlos im Joyn-Stream zur Verfügung. Zur gleichen Sendezeit sendet zudem der Sender DYN das Match, jedoch ist für diesen Kanal ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Diese Optionen ermöglichen es einer breiten Öffentlichkeit, die letzte Prognose vor der EM zu verfolgen und die aktuelle Form der Nationalmannschaft zu analysieren.

Strategische Bedeutung der Testspiele

Die beiden Testspiele gegen Frankreich dienen nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern auch der taktischen Feinjustierung unter Wettkampfbedingungen. Da Frankreich auf der Weltrangliste direkt vor Deutschland steht, bildet das Gastland einen idealen Maßstab für die eigene Leistungsfähigkeit. Die deutsche Führung wird die Erkenntnisse aus dem ersten Spiel mit 32:27 nutzen, um Schwachstellen zu beheben, bevor die eigentliche EM am 3. Dezember beginnt. Die enge Rangordnung in der Weltrangliste macht jedes einzelne Spiel in der Vorbereitung zu einem wichtigen Baustein für den späteren Titelkampf.