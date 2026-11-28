Die Handball-EM der Frauen startet im Dezember 2026. Deutschland ist Topfavorit nach WM-Silber 2025. Alle Infos zu Terminen, Spielplan und TV-Übertragung.

Die XX. Handball-Europameisterschaft der Frauen findet vom 3. bis zum 20. Dezember 2026 statt. Diese Ausgabe des Turniers ist historisch, da sie erstmals in fünf Gastgeberländern ausgetragen wird. Die Nations Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und Türkei teilen sich die Organisation dieses Mega-Events. Unter den insgesamt 24 qualifizierten Nationalteams befindet sich auch das deutsche Team. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2025 gilt Deutschland nun als einer der Hauptrivalen für den Titelgewinn.

Turnierstruktur und Spielplan in fünf Ländern

Das Format der Europameisterschaft 2026 ist klar definiert. Die 24 Teams sind in sechs Vierergruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe wird im Rundensystem gespielt. Die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Hauptrunde. Dort werden die verbleibenden Teams in zwei weitere Gruppen aufgeteilt. Die beiden Gruppensieger und -zweiten der Hauptrunde ziehen ins Halbfinale ein. Es gibt keine Viertelfinalspiele, da die Hauptrunde die direkte Qualifikation für die Endspielrunde liefert.

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Deutschland ist in die Gruppe F eingeteilt. In dieser Gruppe trifft die Mannschaft auf Schweden, Serbien und die Slowakei. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Sonntag, den 6. Dezember 2026, um 15:30 Uhr statt. Gegner ist Serbien. Dieses Spiel wird live im Free-TV gezeigt. Die Übertragung übernimmt abwechselnd die ARD. Auch der Joyn-Stream der ARD wird die Partie übertragen.

Medienerreichbarkeit und Streaming-Angebote

Für die Zuschauer in Deutschland bietet der Sendermix ein breites Angebot. ARD und ZDF übertragen die Spiele abwechselnd im Hauptprogramm. Dies gewährleistet einen kostenlosen Zugang für alle Fans, die nicht bereit sind, extra Gebühren zu zahlen. Das Angebot deckt jedoch nicht alle Spiele ab. Wer alle 65 Partien der Handball-EM 2026 verfolgen möchte, muss auf kostenpflichtige Dienste zurückgreifen. Der Streaming-Anbieter DAZN ist hierfür der zuständige Partner.

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Ein Abonnement bei DAZN ist notwendig, um das komplette Programm live zu erleben. Dies umfasst auch Spiele, die nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt werden. Die Entscheidung für ein kostenpflichtiges Abo trifft jeder Zuschauer selbst. Für die deutsche Nationalmannschaft reicht das Free-TV-Programm jedoch aus, um die eigenen Spiele zu verfolgen. Die Live-Übertragung der ARD bei 15:30 Uhr ist dabei der erste Anlaufpunkt für Fans.

Titelverteidiger Norwegen als Topfavorit

Titelverteidiger sind die Norwegerinnen. Das Team ging in der Vergangenheit oft als Favorit ins Turnier. Norwegen ist der zehnmalige Europameister. Die Titelgewinne ereigneten sich zuletzt 2020, 2022 und 2024. Zudem ist Norwegen Olympiasieger 2024. Nach dem Titelgewinn 2019 gilt das Team weiterhin als Weltmeister 2025. Diese Kombination aus Titeln macht Norwegen zum Topfavoriten.

Schlüsselfiguren im norwegischen Team sind Welthandballerin Henny Reistad. Sie wird unterstützt von Trainer Ole Gustav Gjekstad. Beide haben großen Einfluss auf den Spielstil. Die Norwegerinnen reisen mit breiter Tiefe ins Turnier. Sie gelten als stark in der Offensive und defensiv stabil. Alle Titel sprechen für ein dominantes Auftreten bei der EM 2026.

Konkurrenz durch Frankreich und Schweden

Frankreich reist als Olympia-Zweiter 2024 und WM-Dritter 2025 an. Das Team verfügt über einen breit besetzten Kader. Weltklasse-Spielerinnen wie Sarah Bouktit und Grace Zaadi-Deuna sind Teil des Aufgebots. Rückkehrerin Estelle Nze-Minko stärkt die Reihen. Trainerin Helle Thomsen setzt auf eine starke Abwehr. Torhüterin Anna Kristensen ist ein Rückhalt in der Defense. Frankreich gewann den EHF Euro Cup gegen Norwegen mit 34:30.

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Schweden ist Vize-Europameister von 2022 und 2024. Das Team gewann überraschend den EHF Euro Cup. Dies geschah gegen Norwegen mit 34:30. Schweden befindet sich in Topform. Das Team verfügt mit Topstars wie Dione Housheer und Kelly Dulfer über enorme Offensivqualität. In einem Vorbereitungsspiel gegen Deutschland reichte es nur zu einem Remis.

Deutsche Aufstellung mit WM-Vize-Weltmeisterinnen

Deutschland reist als Vize-Weltmeisterin 2025 in das Turnier. Das Team spazierte ohne Punktverlust durch die EM-Qualifikation. Im Oktober 2025 schlug Deutschland Dänemark im Testspiel mit 26:21. Der Kader besteht aus 14 Vize-Weltmeisterinnen von 2025. Rückkehrerin Xenia Smits verstärkt die Gruppe. Das Team ist gut gemixt und erfahren.

Die wichtigste Figur im deutschen Team ist Kapitänin Antje Döll auf Linksaußen. Spielmacherin Alina Grijseels führt das Zentrum an. Die erfahrene Emily Vogel ist im linken Rückraum die gefährlichste Torjägerin. Dieses Trio wird flankiert von den Talenten Viola Leuchter und Nieke Kühne. Beide sind 22 Jahre alt und spielen im Rückraum. Torhüterin Katharina Filter ist Nummer eins. Sie gilt als sehr solider Rückhalt für die deutsche Offensive.