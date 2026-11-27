Die Handball-EM der Frauen 2026 findet erstmals in fünf Ländern statt. Deutschland tritt als WM-Vizeweltmeister an. Alle Infos zu Terminen, TV-Übertragung und Gruppen.

Die Europäische Handballföderation richtet vom 3. bis zum 20. Dezember 2026 die Handball-EM der Frauen aus. Das Turnier wird in einer historischen Konstellation ausgetragen, da es erstmals von fünf verschiedenen Ländern gemeinsam veranstaltet wird. Die Gastgeberstaaten sind Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei sowie die Türkei. Dieses Format erfordert logistische Koordination über Grenzen hinweg und bietet Fans in der Region eine erhöhte Reichweite für Live-Erlebnisse.

Die deutsche Nationalmannschaft gehört eindeutig zum erweiterten Favoritenfeld für die Titelkämpfe. Dies hat vor allem mit dem Erfolg auf der Weltbühne zu tun, wo das Team im Jahr 2025 die Silbermedaille gewann. Die Leistung aus der Weltmeisterschaft 2025 festigte den Status der deutschen Auswahl als eine der stärksten Mannschaften des Kontinents. Trainer und Führungsspieler wissen um die hohe Erwartungshaltung, die an die Truppe herangetragen wird.

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Turniermodus und Medienrechte

Die EHF Handball-Europameisterschaft der Frauen wird an 24 teilnehmenden Nationalmannschaften ausgetragen. Diese Teams werden in sechs Vierergruppen aufgeteilt, die in der Vorrunde gegeneinander antreten. Die Regeln sehen vor, dass sich die jeweils ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe für die Hauptrunde qualifizieren. In der Hauptrunde werden die Teams dann in zwei weitere Gruppen eingeteilt.

Die Top 2 jeder Hauptrunden-Gruppe zieht direkt ins Halbfinale ein. Es findet im gesamten Verlauf des Turniers ab der Vorrunde keine Viertelfinalrunde statt, was die direkten Duelle in der Vorrunde noch wichtiger macht. Für die Zuschauer in Deutschland gibt es gute Nachrichten zur Übertragung. Die Spiele der deutschen Mannschaft werden im Free-TV gezeigt, wobei sich die Sender ARD und ZDF im Hauptprogramm abwechseln.

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Für Fans, die jedes einzelne der 65 Spiele der Handball-EM verfolgen möchten, bleibt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streaming-Dienst Dyn erforderlich. Dies betrifft auch Übertragungen von Spielen, in denen Deutschland nicht direkt involviert ist. Die Kombination aus linearem Fernsehen und Streaming soll sowohl einem breiten Publikum als auch Hardcore-Fans gerecht werden.

Konkurrenzanalyse: Norwegen und Frankreich

Der Titelverteidiger aus Norwegen geht als klarer Topfavorit in das Turnier. Die Norwegerinnen sind zehnfache Europameisterinnen, wobei Titelgewinne zuletzt 2020, 2022 und 2024 verzeichnet wurden. Zudem krönten sie ihre Dominanz mit dem Olympiasieg 2024 und dem WM-Titel 2025. Schlüsselfiguren im norwegischen Team sind die als Welthandballerin ausgezeichnete Henny Reistad sowie der neue Trainer Ole Gustav Gjekstad, der die taktischen Weichen stellt.

Auch Frankreich reist als einer der stärksten Kontrahenten an. Das Team, das 2024 Olympiazweiter und 2025 WM-Dritter wurde, verfügt über einen breit besetzten Kader. Weltklasse-Spielerinnen wie Sarah Bouktit, Grace Zaadi-Deuna und die Rückkehrerin Estelle Nze-Minko stärken die Auswahl. Der Vize-Europameister von 2022 und 2024 befindet sich in hervorragender Form, was der überraschende Gewinn des EHF Euro Cups mit einem 34:30-Sieg gegen Norwegen kurz vor der EM beweist.

Trainerin Helle Thomsen setzt bei der französischen Auswahl auf eine extrem starke Abwehrstrategie, unterstützt durch Torhüterin Anna Kristensen. Diese defensiven Stärken machen Frankreich zu einer der gefürchtetsten Mannschaften im Feld. Die Analyse der Gegner zeigt, dass die deutsche Auswahl auf beiden Flügeln harter Konkurrenz standhält und nur durch taktische Präzision die Oberhand behalten kann.

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Die deutsche Mannschaft und ihr Weg

Deutschland reiste nach dem Vize-WM-Titel 2025 ungeschlagen in die EM-Qualifikation und verließ das Feld ohne Punktverlust. Ein wichtiges Indiz für die aktuelle Form war das Testspiel im Oktober, bei dem die deutsche Auswahl Dänemark mit 26:21 besiegte. Der Kader umfasst insgesamt 14 Vize-Weltmeisterinnen von 2025, was die Tiefe und Qualität des Teams unterstreicht. Auch die Rückkehrerin Xenia Smits ist Teil dieser starken Formation.

In der Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft in der Gruppe F auf Schweden, Serbien und die Slowakei. Das erste wichtige Duell findet am Sonntag, dem 6. Dezember, um 15:30 Uhr gegen Serbien statt. Dieses Spiel wird von der ARD und dem Joyn-Stream live übertragen. Schweden als Weltmeister von 2019 verfügt mit Topstars wie Dione Housheer und Kelly Dulfer über enorme Offensivkraft. Ein Remis in der Vorbereitung gegen Deutschland zeigte, dass diese Partie spannend werden wird.

Die wichtigste Figur im deutschen Aufgebot ist Kapitänin Antje Döll auf der Position Linksaußen. Neben ihr übernimmt Spielmacherin Alina Grijseels die Regie im Zentrum des Spiels. Für gefährliche Torerfolge soll die erfahrene Emily Vogel im linken Rückraum sorgen. flankiert wird dieses Trio von den beiden 22-jährigen Rückraum-Talenten Viola Leuchter und Nieke Kühne. Eine klare Nummer eins im Tor ist Torhüterin Katharina Filter, die als sehr solider Rückhalt gilt und die Verteidigung stabilisiert.