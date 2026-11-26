Die Handball-EM der Frauen startet 2026 in fünf Ländern. Deutschland ist nach WM-Silber Topfavorit. Hier finden Sie den Spielplan, die Gruppenauslosung und Details zu den Broadcast-Rechten.

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen findet vom 3. bis zum 20. Dezember 2026 erstmals in fünf Gastgeberländern statt. Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und die Türkei organisieren dieses prestigeträchtige Turnier der Europäischen Handballföderation. Unter den 24 qualifizierten Teams befindet sich auch die deutsche Nationalmannschaft, die nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2025 zu den größten Favoritinnen für den Titel zählt. Als amtierende Titelverteidigerinnen starten die Norwegerinnen in die Veranstaltung.

Turnierstruktur und Broadcast-Details der EHF

Die Europäische Handballföderation hat das Format der diesjährigen EM überarbeitet. Insgesamt 24 Teams treten in sechs Vierergruppen an. Die jeweils ersten zwei Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Von dort aus erreichen die Gruppenbesten vier das Halbfinale. Die deutschen Spiele werden im Free-TV ausgestrahlt. ARD und ZDF übernehmen im Wechsel die Übertragungen im Hauptprogramm. Wer alle 65 Partien der Europameisterschaft verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streaming-Anbieter Dyn.

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Deutsche Vorrunde in Gruppe F gegen Schweden

Die deutsche Auswahl tritt in der Vorrunde in Gruppe F an. Die Gegner sind Schweden, Serbien und die Slowakei. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, um 15:30 Uhr statt. Dort trifft Deutschland auf Serbien. Dieses Spiel wird von ARD und im Joyn-Stream live übertragen. Die Dänen reisten im Oktober in einem Testspiel mit 26:21 besiegt ab. Die deutschen Spielerinnen gingen ohne Punktverlust durch die EM-Qualifikation.

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Norwegen und Dänemark als stärkste Kontrahenten

Der zehnmalige Europameister, darunter Erfolge 2020, 2022 und 2024, geht als Topfavorit ins Turnier. Norwegen ist zudem Olympiasieger 2024 und Weltmeister 2025. Welthandballerin Henny Reistad und Trainer Ole Gustav Gjekstad gelten als Schlüsselfiguren. Dänemark reist als Olympia-Zweiter 2024 und WM-Dritter 2025 an. Trainerin Helle Thomsen setzt auf eine starke Abwehr und Torhüterin Anna Kristensen. Die Däninnen gewannen überraschend den EHF Euro Cup mit 34:30 gegen Norwegen.

Kaderanalyse und Schlüsselspieler der deutschen Mannschaft

Deutschland reist mit einem breit besetzten Kader an. Vierzehn Spielerinnen sind Vize-Weltmeisterinnen von 2025, hinzu kommt Rückkehrerin Xenia Smits. Kapitänin Antje Döll ist die wichtigste Figur auf Linksaußen. Spielmacherin Alina Grijseels regiert im Zentrum. Emily Vogel gilt im linken Rückraum als gefährlichste Torjägerin. Die jungen Rückraum-Talente Viola Leuchter und Nieke Kühne flankieren das Trio. Torhüterin Katharina Filter ist die klare Nummer eins.