Die Handball-EM der Frauen startet am 3. Dezember 2026. Deutschland ist Favoritin nach WM-Silber. ARD und ZDF zeigen die Spiele im Free-TV. Infos zu Zeitplan, Teams und Streaming.

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen findet im kommenden Winter vom 3. bis zum 20. Dezember 2026 statt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs werden fünf Gastgeberländer die Spiele austragen: Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und die Türkei. Mit dabei ist auch das deutsche Nationalteam, das nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2025 zu den Top-Favoritinnen für den Titel zählt.

Teilnehmerzahlen und Spielmodus

Am Turnier nehmen insgesamt 24 Teams teil, die in sechs Vierergruppen eingeteilt werden. Die beiden besten Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich direkt für die Hauptrunde. Dort spielen die Teams in zwei weiteren Gruppen weiter. Die ersten zwei jeder Hauptrundengruppe ziehen in das Halbfinale ein. Ein Viertelfinale gibt es bei dieser Formatänderung nicht, was zu einer direkteren und intensiveren Phase im Turnierverlauf führt.

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Medienrechte und Fernsehübertragung

Für die deutschen Fans bedeutet dies eine gute Nachricht: Die Spiele der deutschen Mannschaft werden im Free-TV ausgestrahlt. Sowohl die ARD als auch das ZDF übertragen die Partien abwechselnd im Hauptprogramm. Wer jedoch alle 65 Spiele der Europameisterschaft lückenlos verfolgen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streaming-Anbieter Dyn abschließen. Dies gilt insbesondere für Spiele, die nicht im线 Fernsehen gesendet werden.

Vorrundengegner und Spielplan

Deutschland trifft in der Vorrunde in der Gruppe F auf Schweden, Serbien und die Slowakei. Der Auftakt steht bereits fest: Am Sonntag, den 6. Dezember, um 15:30 Uhr, tritt Deutschland gegen Serbien an. Dieses Spiel wird sowohl in der ARD als auch im Joyn-Stream übertragen. Die weitere Ausrichtung der Gruppe F verspricht knappe Duelle, da Schweden als starke Offensive gilt, während Serbien durch einen überraschenden Sieg im EHF Euro Cup in Form ist.

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Titelverteidiger und aktuelle Formkurven

Als aktuelle Titelverteidigerinnen gehen die Norwegerinnen ins Turnier. Der zehnmalige Europameister, darunter Titelgewinne 2020, 2022 und 2024, sowie Olympiasieger 2024 und Weltmeister 2025, gilt als Topfavorit. Schlüsselfiguren sind Welthandballerin Henny Reistad und der neue Trainer Ole Gustav Gjekstad. Auch Frankreich reist als starker Gegner an. Der Olympia-Zweite von 2024 und WM-Dritte 2025 verfügt über Weltklasse-Spielerinnen wie Sarah Bouktit, Grace Zaadi-Deuna und die Rückkehrerin Estelle Nze-Minko. Trainerin Helle Thomsen setzt auf eine starke Abwehr und Torhüterin Anna Kristensen.

Deutschlands Kader und Taktik

Das deutsche Team reist nach dem Vize-WM-Titel 2025 mit Selbstbewusstsein. Die Mannschaft spazierte ohne Punktverlust durch die EM-Qualifikation und besiegte Dänemark im Oktober im Testspiel mit 26:21. Der Kader umfasst 14 Vize-Weltmeisterinnen von 2025 sowie die Rückkehrerin Xenia Smits. Kapitänin Antje Döll ist die wichtigste Figur auf Linksaußen, während Spielmacherin Alina Grijseels das Spiel zentral steuert. Die erfahrene Emily Vogel gilt im linken Rückraum als gefährlichste Torjägerin.

Junge Talente und Torwartposition

Flankiert wird das erfahrene Trio von den beiden 22-jährigen Rückraum-Talenten Viola Leuchter und Nieke Kühne. Sie bringen frische Energie in die Offensive. Im Tor steht mit Katharina Filter eine klare Nummer eins, die als sehr solider Rückhalt gilt und die Defense tragen wird. Mit diesem Mix aus Erfahrung und jungen Kräften stellt das deutsche Team unter der Leitung des Trainerstabs eine der besten Mannschaften des Turniers dar und strebt nach dem WM-Silber 2025 nun den nächsten großen Titel auf europäischer Ebene an.