Das DHB-Team bereitet sich mit einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich in Stuttgart auf die Handball-EM 2026 vor. Trainer Markus Gaugisch sieht im Test gegen den Olympia-Zweiten eine wichtige Prüfung für die Medaillenchancen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereitet sich am kommenden Freitagabend in Stuttgart intensiv auf die bevorstehende Europameisterschaft vor. Das DHB-Team trifft bei diesem wichtigen Vorbereitungsspiel auf die Mannschaft Frankreich s, die als einer der Favoriten auf den Titel gilt. Der Anpfiff ist um 19.30 Uhr geplant, wobei die Zuschauer die Partie bereits ab 19.05 Uhr live verfolgen können. Das Spiel markiert den vorletzten Schritt in der Vorbereitung vor dem großen Turnier, das im Dezember 2026 über die Bühne gehen wird.

Live-Übertragung im Free-TV und Streaming

Die Übertragung des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Frankreich erfolgt live im Free-TV beim Sender ProSieben Maxx. Zusätzliche Zugangsmöglichkeiten bietet der Streamingdienst Joyn, der das Spiel ebenfalls live ausstrahlt. Diese breiten Medienpräsenz sorgt dafür, dass zahlreiche Fans die Auftritte der Nationalmannschaft ohne zusätzliche Kosten verfolgen können. Die hohe Aufmerksamkeit unterstreicht die Bedeutung des Spiels für die öffentliche Wahrnehmung der Mannschaft vor der großen EM-Show.

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Strategischer Test vor der EM 2026

Das Duell in Stuttgart dient ausschließlich der Vorbereitung auf die Handball-EM 2026, die vom 3. bis 20. Dezember in fünf Ländern stattfindet. Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und die Türkei sind die Austragungsorte dieses Großereignisses. Nach diesem Spiel folgt zwei Tage später in Neu-Ulm ein weiterer Test gegen Frankreich, der als letzter Feinschliff vor dem Turnier gilt. Die Nationalmannschaft nutzt diese Doppelkonfrontation, um taktische Feinheiten zu justieren und die Mannschaftsstruktur final zu festigen.

Markus Gaugisch lobt französische Stärke

DHB-Bundestrainer Markus Gaugisch betont explizit den hohen Wert dieser Vorbereitung. Mit 52 Jahren leitet er das Team mit der festen Überzeugung, dass die Flamme der Vorbereitung permanent brennt. Je näher der Termin der Europameisterschaft rückt, desto intensiver wird die Konzentration im Camp. Gaugisch bezeichnet Frankreich als einen Gegner aus dem obersten Regal, der zur Crème de la Crème des internationalen Handballs gehört. Der Olympia-Zweite stellt für Deutschland eine der weltweit besten Mannschaften dar, die als harter Brocken gilt.

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Historischer Ehrgeiz und Medaillenhoffnungen

Die Ambitionen der deutschen Handballer sind hoch, da man sich nach der ersten EM-Medaille seit 32 Jahren sehnt. Im Jahr 1994 gewann die Auswahl auf eigenem Boden die Bronzemedaille, ein Erfolg, der bis heute nachhallt. Die aktuellen Chancen auf Edelmetall werden als so groß wie seit Langem nicht mehr eingeschätzt. Der Gewinn der Silbermedaille bei der Heim-WM 2025 hat das DHB-Team endgültig in den Kreis der ernsthaften Medaillenkandidaten etabliert. Diese sportliche Entwicklung treibt die Vorfreude im deutschen Team weiter voran und motiviert die Spieler für die anstehenden Aufgaben.

Aussicht auf schwedische und serbische Herausforderungen

Nach der erfolgreichen Vorbereitung in Deutschland und Ulm steht die Gruppenphase der EM an. Deutschland trifft dort auf Schweden am 4. Dezember, auf Serbien am 6. Dezember und auf die Slowakei am 8. Dezember. Diese Begegnungen werden entscheiden, ob die Mannschaft die Erwartungen erfüllen kann. Die Kombination aus erfahrenem Trainer Markus Gaugisch und der aktuellen Formkurve soll den Weg zu einem möglichen Triumph ebnen, während Frankreich im Training bereits als Spiegel der internationalen Spitze dient.