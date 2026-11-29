Die EHF Handball-Europameisterschaft der Frauen findet im Dezember 2026 zum ersten Mal in fünf Ländern statt. Deutschland gehört nach WM-Silber 2025 zu den Titelfavoriten neben Norwegen und Frankreich. Das neue Format eliminiert die Viertelfinals zugunsten direkter Halbfinal-Qualifikation über die Hauptrunde.

Die diesjährige Handball-Europameisterschaft der Frauen, die vom 3. bis zum 20. Dezember 2026 ausgetragen wird, markiert ein historisches Kapitel in der Geschichte des EHF -Verbands, da sie zum ersten Mal von fünf Gastgeberländern gemeinsam organisiert wird.

Fünf Gastgeberländer organisieren Handball EM

Die nationsübergreifende Ausrichtung erstreckt sich über Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und die Türkei. Diese ungewöhnliche Konstellation soll nicht nur die Attraktivität des Turnaments steigern, sondern auch den Handballsport in einer breiten geografischen Region Europas festigen. Insgesamt werden sich 24 Nationalelfen im Wettkampf messen, die in sechs Vierergruppen eingeteilt sind. Das Format des Turniers ist speziell gestaltet: Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, wobei es keine Viertelfinalspiele gibt.

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Stattdessen erreichen die beiden Erstplatzierten der beiden Hauptruppengruppen direkt das Halbfinale. Dies erfordert von den Mannschaften eine durchgängig hohe Leistungsfähigkeit über den gesamten Turnierverlauf, da jede Begegnung entscheidend sein kann. Die deutsche Nationalmannschaft reist nach ihrem beeindruckenden zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft 2025 als einer der großen Favoriten in das Turnier. Als amtierende Titelverteidigerinnen gelten jedoch die Norwegerinnen, die das Turnier unter höchster Erwartungshaltung bestreiten werden.

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Deutsche Mannschaft als Favorit gestartet

Deutschland trat in der Qualifikation fehlerfrei an und schlug sogar Dänemark in einem wichtigen Testspiel, was die aktuelle Form der Truppe unterstreicht. Mit einer starken Mischung aus erfahrenen Weltmeisterinnen und aufstrebenden jungen Talenten wirkt das deutsche Team hochmotiviert und gut vorbereitet. Die Medienpräsenz ist ebenfalls bemerkenswert, da mindestens die Spiele der deutschen Auswahl im free-to-air Fernsehen zu sehen sein werden. ARD und ZDF übernehmen dabei die Übertragung im Wechsel, was eine breite öffentlich-rechtliche Berichterstattung gewährleistet.

Für Zuschauer, die jedes einzelne der 65 Spiele verfolgen möchten, bleibt jedoch ein kostenpflichtiges Streaming-Abonnement beim Anbieter Dyn erforderlich.