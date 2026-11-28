Die Handball-EM 2026 findet in fünf Ländern statt. Deutschland ist nach WM-Silber Topfavorit. ARD und ZDF zeigen Spiele live. Terminplan und Kader im Detail.

Die Endrunde der Handball-Europameisterschaft der Frauen beginnt am 3. Dezember 2026 und dauert bis zum 20. Dezember 2026 an. Dieses Turnier zeichnet sich durch ein historisches Format aus, da es erstmals von fünf Gastgeberländern durchgeführt wird: Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei. Insgesamt treten 24 Mannschaften in sechs Vierergruppen gegeneinander an, um den Titel auszutragen.

Die deutsche Nationalmannschaft gehört zu den stärksten Konkurrenten um die Goldmedaille. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2025 gelten die deutschen Spielerinnen als klare Topfavoritinnen. Als amtierende Titelverteidigerinnen gehen die norwegischen Damen ins Turnier, die ihren Titel mit Erfolg verteidigen wollen.

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Turnierstruktur und Übertragungsrechte

Die Vorrunde gliedert sich in sechs Vierergruppen. Die jeweils besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Hauptrunde. Aus den beiden Hauptrunden-Gruppen erreichen ebenfalls die Top Zwei das Halbfinale. Eine Viertelfinalrunde ist im Vergleich zu vorherigen Formaten nicht vorgesehen, was die Bedeutung der Gruppenphase erhöht.

Für die Fans in Deutschland bieten die öffentlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF einen breiten Zugang im Free-TV. Diese beiden Sender übertragen die Spiele abwechselnd im Hauptprogramm. Dies gewährleistet, dass wichtige Partien der deutschen Auswahl kostenlos empfangen werden können.

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Doch wer das komplette Programm aller 65 Spiele der Handball-EM verfolgen möchte, kommt an einem kostenpflichtigen Abonnement beim Streaming-Dienst Dyn nicht vorbei. Nur über diese Plattform ist der uneingeschränkte Zugriff auf jedes einzelne Match möglich.

Gruppe F und direkte Gegner Deutschlands

Deutschland ist in die Gruppe F eingeteilt. Dort treffen die deutschen Spielerinnen auf Schweden, Serbien und die Slowakei. Der erste Auftritt findet am Sonntag, den 6. Dezember 2026, um 15:30 Uhr statt. In diesem Spiel tritt die deutsche Mannschaft gegen Serbien an und wird sowohl von der ARD als auch vom Joyn-Stream übertragen.

Nach dem Gewinn der Vize-Weltmeisterschaft 2025 zog Deutschland punktverlustfrei durch die Qualifikation zur EM. Ein wichtiges Testspiel im Oktober endete mit einem 26:21-Sieg gegen Dänemark. Die deutsche Delegation umfasst 14 Spielerinnen, die bereits Weltmeisterinnen des Jahres 2025 waren, sowie die Rückkehrerin Xenia Smits.

Kaderanalyse und Taktische Ausrichtung

Innerhalb der deutschen Mannschaft hat Kapitänin Antje Döll auf der Position des Linksaußens die wichtigste Führungsfunktion inne. Die Spielmacherin Alina Grijseels übernimmt im Zentrum die Regie und strukturiert das Offensivspiel. In der Angriffsorganisation wird das Trio durch die erfahrene Emily Vogel im linken Rückraum ergänzt, die als gefährlichste Torjägerin des Teams gilt.

Unterstützt wird dieses stabile Grundgerüst von den beiden 22-jährigen Rückraum-Talenten Viola Leuchter und Nieke Kühne. Im Tor steht Katharina Filter als klare Nummer eins. Sie gilt als sehr solider Rückhalt und ist entscheidend für die defensive Stabilität des Teams.

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Wettbewerbsanalyse der Titelkonkurrenten

Norwegen ist als zehnmaliger Europameister (unter anderem 2020, 2022, 2024), Olympiasieger 2024 und Weltmeister 2025 der absolute Favorit. Welthandballerin Henny Reistad und der neue Trainer Ole Gustav Gjekstad gelten als die Schlüsselfiguren der norwegischen Erfolgsstrategie.

Frankreich reist als Olympia-Zweiter von 2024 und WM-Dritter von 2025 an. Das Team präsentiert sich mit einem breit besetzten Kader und Weltklasse-Spielerinnen wie Sarah Bouktit, Grace Zaadi-Deuna sowie der Rückkehrerin Estelle Nze-Minko.

Dänemark, Vize-Europameister von 2022 und 2024, befindet sich in hervorragender Form. Kurz vor der EM gewann das Team überraschend den EHF Euro Cup mit 34:30 gegen Norwegen. Trainerin Helle Thomsen setzt dabei auf eine starke Abwehrformation und die Leistungen von Torhüterin Anna Kristensen.

Niederlande verfügen als Weltmeister von 2019 über enorme Offensivqualität mit Topstars wie Dione Housheer und Kelly Dulfer. Gegen Deutschland reichte es in der Vorbereitung jedoch nur zu einem Remis, was auf eine enge Erwartung im Turnierverlauf hindeutet.