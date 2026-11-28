Deutsche Handball-Frauen erreichen 34:34 gegen Frankreich. Antje Döll rot, drei Strafwürfe daneben. Katharina Filter rettet das Remis im emotionalen Krimi vor 3727 Fans.

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen absolvierte ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der anstehenden Europameisterschaft. Am vergangenen Wochenende erreichte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Neu-Ulrem ein 34:34-Unentschieden gegen den WM-Dritten Frankreich. Das Spiel fand vor 3727 Zuschauern in der ratiopharm arena statt und entwickelte sich zu einem hochdramatischen Kracher.

Harte Prüfbedingungen für die DHB-Auswahl

Dieser Härtetest folgte auf einen früheren Erfolg in Stuttgart, bei dem die Mannschaft am Vortag mit 32:27 gewonnen hatte. Die kurze Zeitspanne von nur 44 Stunden zwischen den beiden Spielen forderte den Spielerinnen die komplette physische und mentale Anpassungsfähigkeit ab. Das Team zeigte trotz der kurzen Regenerationszeit eine starke Leistung, die als echter Abnutzungskampf bezeichnet werden kann.

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Bundestrainer Markus Gaugisch, der das Team mit 52 Jahren an der Seitenlinie betreut, sah seine Spielerinnen in einer emotionalen Achterbahnfahrt gefangen. Die intensive Belastung durch das direkte Aufeinandertreffen mit einer starken europäischen Spitzenmannschaft sollte die Vorbereitung perfekt abrunden und die mentale Robustheit für das Turnier testen.

Schicksalhafte Minuten und Strafwürfe

Der Anfang des Spiels enthielt einen folgenschweren Moment für die deutsche Elf. Bereits nach knapp zehn Minuten wurde Kapitänin Antje Döll, die als Linksaußen agiert, nach einem unabsichtlichen Gesichtstreffer vom Platz gestellt. Die Rote Karte traf die deutsche Auswahl zu einem Zeitpunkt, an dem Döll bereits drei Tore erzielt hatte.

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Ohne ihre sicherste Schützin geriet das DHB-Team in eine Krise. Plötzlich trat der sogenannte Strichfluch in Erscheinung. Drei verwandelte Siebenmeter wurden verballert, was die französische Mannschaft begierig ausnutzte. Nina Engel scheiterte zweimal am Siebenmeterpunkt, während Alina Grijseels ebenfalls einen ihrer Versuche nicht verwandeln konnte.

Erst nach der Halbzeitpause sorgte Mareike Thomaier für Erleichterung, indem sie einen der kritischen Strafwürfe erfolgreich absolvierte. Dieser Moment war entscheidend, um die deutschen Spielerinnen wieder in die Partie zurückzuführen und den Rückstand nicht weiter ausufern zu lassen.

Torhüterin Filter und spätes Remis

Nach dem Wechsel in die zweite Halbzeit zeigte Frankreich zunächst Stärke. Die französische Elf zog frühzeitig auf vier Tore davon. Die Führung der Vize-Weltmeister wuchs später sogar auf 15:19 und später auf 25:29 an, was den deutschen Spielerinnen enormen Druck bereitete.

Der entscheidende Faktor für den Erhalt des Unentschiedens war die Torfrau Katharina Filter. Die 27-jährige Hirtin zeigte Glanzparaden und vernagelte den Kasten effektiv gegen die französischen Angriffe. Ihre Leistungen waren essenziell, um das Team im Rennen zu halten und den Rückstand schrittweise zu verkürzen.

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Im Angriff sorgten Emily Vogel, Lisa Antl und Viola Leuchter für die notwendige Effizienz. Alle drei Spielerinnen steuerten jeweils fünf Tore zum deutschen Ergebnis bei. Diese offensive Stärke war die Voraussetzung dafür, trotz der defensiven Schwächen in der Spielmitte noch Ergebnisse zu erzielen.

Emotionale Stimmung und EM-Vorbereitung

In der dramatischen Schlussminute hämmerte Viola Leuchter den Ball zum verdienten Endstand von 34:34 in die Maschen. Der Ausfall von Viola Leuchter war besonders erwähnenswert, da sie im August erstmals Mutter geworden war. Sie kehrte 349 Tage nach dem WM-Finale auf die Bank zurück und wurde von den Fans mit Sonderapplaus gefeiert.

Trotz der hohen Zustimmung aus dem Publikum kam sie aufgrund einer leichten Blessur noch nicht zum direkten Einsatz. Dennoch war ihre Präsenz in der Arena ein Symbol für die Resilienz und den Zusammenhalt des Teams. Die Fans in Neu-Ulrem erlebten ein Spiel, das als echte Medaillen-Mentalität gewertet wurde.

Das Remis gegen Frankreich diente als letzter wichtiger Test vor der Europameisterschaft. Die deutsche Mannschaft hat mit diesem Ergebnis bewiesen, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen und bei frühen Rückschlägen standhaft bleibt. Die Kombination aus individueller Leistung der Torschützinnen und der starken Torwartarbeit war der Schlüssel zum Erfolg.