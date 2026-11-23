Antje Döll vor der EM: DHB-Frauen starten in die Vorbereitung. Ziel ist klar: Nicht nur Top 6, sondern unbedingt eine Medaille bei der Europameisterschaft.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat die finale Vorbereitung auf die bevorstehende Europameisterschaft aufgenommen. Kapitänin Antike Döll hat ihren Aussagen nach eine deutliche Steigerung der Erfolgswünsche signalisiert. Nach dem enttäuschenden Finale bei der Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 2025, das mit einer knappen Niederlage gegen Norwegen endete, ist die Stimmung im Team klar definiert. Die 38-jährige Spielerin betont, dass keine Zweifel an der Ambition bestehen, die Leistungen von Dezember zu bestätigen.

DHB-Team strebt EM-Medaille an

Antje Döll hat offengelegt, dass das primäre Ziel der Mannschaft bei der Europameisterschaft der Gewinn einer Medaille ist. Die Kapitänin betonte, dass das gesamte Team extrem erfolgsorientiert aufgestellt ist. Ein fünfter oder sechster Platz wird von den Akteurinnen nicht als ausreichender Erfolg gewertet, auch wenn man sich mit einem solchen Ergebnis friedlich geben müsste. Der Fokus liegt ausschließlich auf dem Einzug ins Halbfinale und dem damit verbundenen Kampf um Platz drei.

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SID-Interview zur Mentalität der Mannschaft

Im Gespräch mit dem Sideline-Info-Dienst (SID) erklärte die 38-Jährige, dass sie eine regelrechte Gier auf den nächsten Erfolg spürt. Sie beschreibt, dass diese Motivation nicht nur sie selbst, sondern die gesamte Mannschaft durchdringt. Die Spielerinnen wollen vermeiden, sich hinterher Vorwürfe machen zu müssen. Döll verwies darauf, dass die Teilnahme am Finalwochenende der klare Rahmen ist, in dem sich die deutsche Mannschaft beweisen will, ohne dabei den eigenen Wert zu unterschätzen.

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Testspiele gegen Olympiazweiter Frankreich

Die unmittelbare Turniervorbereitung startet am kommenden Montag mit der finalen Phase. Um sich optimal auf das Turnier vorzubereiten, plant das Deutsche Handballbund-Team (DHB) zwei entscheidende Testspiele. Am Donnerstag und am Samstag trifft die Auswahl auf das französische Nationalteam. Frankreich ist dabei nicht nur ein beliebter Gegner, sondern wird von der Kapitänin als echter Gradmesser für die eigene Leistungsfähigkeit betrachtet.

Europameisterschaft Starttermin in Bratislava

Die Europameisterschaft beginnt am 3. Dezember und wird in fünf verschiedenen Ländern ausgetragen. Der deutsche Auftakt gegen Schweden ist für den 4. Dezember in der slowakischen Hauptstadt Bratislava angesetzt. Antje Döll hob hervor, dass Frankreich auch als Gegner in der Hauptrunde der EM potentiell auftreten könnte. Daher sind die beiden Vorbereitungsspiele von enormer strategischer Bedeutung für die spätere Turnierperformance.