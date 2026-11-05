Handball EM-Qualifikation: Deutschland besiegt Belgien mit 42:32

Die deutsche Handballnationalmannschaft gewinnt die EM-Qualifikation in Berlin mit 42:32 gegen Belgien, zeigt jedoch defensive Schwächen. Bundestrainer Alfred Gíslason mahnt Verbesserung vor dem Spiel in der Slowakei.

Die deutsche Handballnationalmannschaft hat am Freitagabend in der Berliner Uber Arena ihre Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 mit einem klaren 42:32-Sieg gegen Belgien begonnen. Das ausverkaufte Stadion mit 12.684 Zuschauern war Zeuge eines Spiels, das für den Deutschen Handballbund (DHB) mehr war als eine reine Testrunde im Vorfeld der Heim-Weltmeisterschaft am 13. Januar. Trotz des Erfolges blieb die Leistung im defensiven Bereich lückenhaft, sodass Bundestrainer Alfred Gíslason nach dem Abpfiff noch keine vollständige Entspannung verspürt.

Defensive Probleme trotz klarem Sieg

Der Start in das Spiel verlief für die Auswahl unter Alfred Gíslason alles andere als glatt, da Belgien im ersten Durchgang eine taktisch disziplinierte Abwehr präsentierte, die die deutsche Offensive in eine tiefe Krise stürzte. Nach einer 4:4-Pause zeigte sich Deutschland defensiv kaum verbessert, sodass Belgien kurzzeitig mit 6:2 in Führung ging. Erst ein massiver 6:2-Sprint in der Folge ermöglichte es dem DHB-Team, sich auf 10:6 abzusetzen, wobei der Stand von 15:12 für Deutschland in der Halbzeitpause die bestehenden Ungleichgewichte im Spiel verdeutlichte. Gíslason kritisierte in einer Auszeit scharf die vielen Gegentore und betonte, dass dies kein Freundschaftsspiel sei, sondern ein entscheidender Schritt im Rahmen der EM-Qualifikation.

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In der zweiten Halbzeit verbesserte sich die deutsche Abwehrarbeit spürbar, was sich in einer deutlichen Distanzierung auf 28:22 niederschlug und letztlich den souveränen Sieg sicherte. Die individuelle Qualität im Angriff konnte die defensiven Mängel am Ende überdecken, doch der Trainer warnte davor, sich über das Ergebnis zu freuen, solange die Struktur unter der eigenen Torlinie nicht stabil ist. Die Leistung war somit ein Gemisch aus offensiver Stärke und defensiver Not, das im Kontext der anstehenden Herausforderungen als Charaktertest gewertet wurde.

Neues Blut und Debütanteile

Alfred Gíslason nutzt das Spiel auch als Plattform für personelle Neuerungen, wobei zwei Debütanten im Kader standen, die den Wettbewerb um die Plätze im Aufgebot verschärfen sollen. Rückraumspieler Niklas Theiß, 24 Jahre alt und für die HSG Wetzlar aktiv, feierte sein Länderspieldebüt und erhielt auf dem Feld die Möglichkeit, sich dem Trainerstab vorzustellen. Kurz darauf folgte der Neuling Nummer zwei, der Linksaußen David Móré, 23 Jahre alt vom ThSV Eisenach, der in der zweiten Halbzeit auf die Platte durfte und somit ebenfalls seine ersten Gehversuche im Dress der Nationalmannschaft unternahm.

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Gíslason hatte vor dem Spiel deutlich gemacht, dass für ihn der Gegner keine Rolle spielt und das Team seine eigenen Standards durchziehen muss, um große Mannschaften zu sein. Die Integration dieser jungen Spieler in das bestehende System erfolgte unter hohem Druck, da jede Minute auf dem Feld im Sinne der Qualifikation genutzt werden muss. Die Anwesenheit von Talenten wie Theiß und Móré zeigt, dass der Trainer bereit ist, experimentelle Formationen zu fahren, um die beste Lösung für die anstehenden Aufgaben zu finden.

Ausblick und personelle Veränderungen

Die nächste Station der Qualifikation findet bereits am Sonntag in der Slowakei statt, wo der Anwurf um 18 Uhr erfolgt. Die slowakische Mannschaft gilt als ernstzunehmender Gegner, da sie ihr Auftaktspiel gegen Italien, trainiert von Bob Hanning von den Füchsen Berlin, nur knapp mit 32:34 verlor. Der Deutsche Handballbund steht daher vor der Aufgabe, die Defensive massiv zu verbessern, um auch gegen diesen widerstandsfähigen Gegner Punkte zu sammeln.

Eine positive Nachricht für die deutsche Abwehr ist die Rückkehr von Torwart Andreas Wolff, der wieder zur Verfügung steht und das Tor stabilisieren soll. Seine Anwesenheit wird als entscheidender Faktor gesehen, um die in Berlin beobachteten Schwächen auszugleichen. Die Nationalmannschaft muss nun zeigen, dass sie die Lessons Learned aus dem Spiel gegen Belgien verarbeitet hat, da weitere Fehler in der Qualifikation nicht toleriert werden können.

Die Stimmung im Team bleibt trotz des Sieges angespannt, da die Ziele hoch gesteckt sind und die Leistung nicht hinter den Erwartungen zurückfallen darf. Die combination aus der Erfahrung von etablierten Spielern und der Dynamik der Neulinge muss in den kommenden Tagen weitergeschärft werden. Die Reise in die Slowakei bietet die erste echte Bewährungsprobe für die taktischen Anpassungen, die Alfred Gíslason in den letzten Tagen implementiert hat. Ein weiterer Erfolg ist notwendig, um die Qualifikation nicht zu gefährden.