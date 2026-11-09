Handball-EM-Qualifikation: Deutschland besiegt Slowakei und blickt auf WM vor

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt die EM-Qualifikation gegen die Slowakei klar und seTzt damit die Erfolgsserie fort, während Vorbereitung auf die Heim-WM läuft.

Deutscher Handball setzt EM-Qualifikation souverän fort

Taktische Dominanz und individuelle Glanzleistungen

Die deutsche Handball -Nationalmannschaft hat ihr Länderspieljahr 2026 mit einem deutlichen Erfolg abgeschlossen und zeigt sich in hervorragender Form. Am Sonntag, den achten November siegte das DHB-Team im ostslowakischen Presov in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2028 mit einem klaren Endstand von neununddreißig zu siebenundzwanzig. die Halbzeitführung von vierundzwanzig zu zwölf deutete bereits auf einen dominanten Auftritt der deutschen Auswahl hin,der insbesondere durch eine effiziente Offensive und eine stabilisierte Defensive geprägt war. dieser Sieg folgt auf den vierundvierzig zu dreiunddreißig Erfolg gegen Belgien wenige Tage zuvor und festigt die Position der Bundesrepublik in der Qualifikationsgruppe sieben. bundestrainer Alfred Gislason nutzte das Spiel zudem strategisch, um die Personalie für die kommende Weltmeisterschaft zu überprüfen, die im Januar in Deutschland stattfinden wird.

In der ersten Halbzeit präsentierte sich die deutsche Mannschaft als deutlich besseres Kollektiv als noch im Spiel gegen Belgien. Die Abwehrleistung wurde als konzentriert und aggressiv beschrieben, wodurch die slowakischen Angriffe oft frühzeitig unterbunden wurden. Besonders Torhüter Andreas Wolff, der im Vergleich zum Belgien-Spiel wider im Kader stand und sein einneunundsiebzigstes Länderspiel absolvierte, gab dem Crew Sicherheit. Er hielt in seinem Einsatzbereich dreißig Prozent der Bälle und leistete sechs Paradeaktionen. Im Angriff traf die deutsche Auswahl in der ersten Hälfte vierundzwanzig von sechsundzwanzig Würfen. Lukas Zerbe vom THW Kiel zeichnete sich mit sieben Treffern als bester deutscher Werfer aus, während Marko Grgic von der SG Flensburg-Handewitt sechs Treffer beisteuerte. Für die gastgebende slowakische Mannschaft war Jakub Valent mit acht erfolgreichen Würfen die größte offensive Gefahr.

Also read Deutschland gegen Slowakei: Handball-EM-Qualifikation live

Personalentscheidungen und Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft

Das letzte Pflichtspiel des Jahres diente vor allem der Eingewöhnung und der Evaluation von Spielern im Vorfeld der Nominierung des WM-Kaders am vierzehnten Dezember. Die Ausfälle der beiden etatmäßigen Spielmacher Juri Knorr und Nils Lichtlein stellten das Team vor Herausforderungen, die indes schnell überwUnden wurden. Nach einer kurzen Einlaufphase von etwa acht Minuten, in der die slowakische Deckung noch Probleme bereitete, sorgte eine Sechstorserie für eine frühe Führung von zehn zu drei. Im zweiten Durchgang rotierte Bundestrainer Gislason das Aufgebot umfangreich,um verschiedenen Spielern Einsatzzeit zu gönnen. Akteure wie Tim Freihöfer, Mathis Häseler und David Späth nutzten die Chance, um sich für die WM zu empfehlen. Ebenfalls Neulinge wie David Moré, der gegen Belgien debütierte, überzeugten durch ihre Trefferquote und ihr taktisches Verständnis.

Advertisement

Ausblick: EM-Qualifikation gesichert und WM-Blick gerichtet

Mit dem Sieg hält Deutschland die Gruppe sieben an der Spitze, punktgleich mit Italien, das von Bob Hanning trainiert wird. Die beiden Verbände treffen im März 2027 erneut aufeinander. Bis dahin steht für Deutschland die Handball-Weltmeisterschaft im Fokus, die am dreizehnten Januar eröffnet wird. Die deutsche Auswahl wird dabei am Eröffnungstag auf Tunesien treffen. Die Vorbereitung beginnt bereits am dritten Januar mit dem Mannschaftstreffen, gefolgt von Testspielen gegen Portugal am achten und zehnten Januar. Mit den aktuell zeigten Leistungen und der gewonnenen Sicherheit im defensiven Bereich blickt der Deutsche Handballbund optimistisch auf das Turnier-Highlight im kommenden Jahr. Insgesamt blickt der Verband auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das neben den zwei EM-Qualifikationssiegen auch die Silbermedaille bei der Europameisterschaft umfasste, wobei die einzige weitere Niederlage in diesem Zeitraum gegen Dänemark im Finale ging.