Handball-EM-Qualifikation: Deutschland empfängt Belgien in Berlin

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 8. November die EM-Qualifikation 2028 gegen Belgien. Live-Übertragung und Termine zur Vorbereitung auf die WM 2027.

Die Deutsche Handball-Bund ( DHB) Nationalmannschaft tritt am Sonntag, dem 8. November, zum Auftakt der Qualifikationsphase für die Europameisterschaft 2028 an. Das erste Spiel findet in der Berliner Uber Arena statt, wo das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf den Außenseiter Belgien trifft. Dieses Duell markiert nicht nur den Startschuss für die Ambitionen auf die Titelkämpfe in Spanien, Portugal und der Schweiz, sondern dient auch als strategischer Baustein in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land.

Start in die EM-Qualifikation Gruppe sieben

Deutschland ist in Qualifikationsgruppe sieben gesetzt und trifft dort neben Belgien auf Italien sowie die Slowakei. Die DHB-Auswahl gilt dabei als klarer Favorit auf den direkten晋级 für die Endrunde. Die Regeln besagen, dass die beiden besten Mannschaften der Gruppe sich unmittelbar für die Europameisterschaft qualifizieren. Zudem haben die vier besten Gruppendritten eine Chance auf einen der verbleibenden Plätze, was die Bedeutung jedes einzelnen Spiels unterstreicht.

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Das Match gegen Belgien hat eine besondere symbolische Tragweite, da es das letzte Heimspiel der deutschen Auswahl im Kalenderjahr 2026 darstellt. Zugleich handelt es sich um die letzte Pflichtbegegnung auf deutschem Boden vor Beginn der Weltmeisterschaft. Diese historische Einordnung hebt die Bedeutung des Abends in Berlin hervor, da hier noch einmal vor heimischem Publikum die aktuelle Stärke und Zusammenhalt der Mannschaft getestet werden kann, bevor die Reise nach Osteuropa zum nächsten Schritt folgt.

Taktische Schwerpunkte und Kaderentscheidungen

Bundestrainer Alfred Gislason betonte bei der Vorstellung des Aufgebots, dass das primäre Ziel darin besteht, Spiele zu gewinnen. Dies gelte insbesondere für die Begegnungen gegen Belgien und die Slowakei in dieser Woche. Gleichzeitig wird der Fokus jedoch auch auf der Festigung der taktischen Abläufe liegen, die für die kommende Weltmeisterschaft im Januar entscheidend sein werden. Diese doppelte Ausrichtung zeigt, wie sorgfältig die Planung für beide Turniere erfolgt.

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Bei der Kaderbekanntgabe wurden zwei Neulinge nominiert, die frischen Wind in die Reihen bringen sollen. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach gehören erstmals zur Auswahl. Ihre Integration in das System von Gislason ist ein wichtiger Aspekt der aktuellen Trainingsphase, da sie potenzielle Optionen für die kommenden großen Herausforderungen darstellen. Die Erfahrung der etablierten Spieler wird mit dem Elan der Neuankömmlinge kombiniert.

Vorbereitung auf die Heim-WM 2027

Neben der laufenden Qualifikation steht die Weltmeisterschaft 2027 im Mittelpunkt der Planungen. Das Turnier beginnt am 13. Januar, wobei Deutschland seine Vorrundenspiele in München austrägt. Dort stehen Gegner aus Tunesien, Uruguay und Serbien auf dem Programm. Die Ergebnisse und Leistungen in der aktuellen EM-Qualifikation dienen somit als wichtiges Indikator für die Formkurve bis zur WM.

Die enge Verzahnung der beiden Turniere erfordert eine präzise Steuerung der Belastung und der taktischen Inhalte. Gislason nutzt die Spiele gegen Belgien und die Slowakei, um sowohl die Wettkampffähigkeit zu schärfen als auch experimentelle Konstellationen zu testen. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass die Mannschaft im Januar in bester Verfassung ist und ihre Chancen auf einen erfolgreichen Titelverteidigungsversuch maximiert.

Live-Übertragung und weitere Spieltermine

Für Fans gibt es klare Informationen zur Verfolgung des Geschehens. Der Sender Pro Sieben überträgt den Auftakt der EM-Qualifikation zwischen der DHB-Auswahl und Belgien live ab 19:55 Uhr. Dies bietet zahlreichen Zuschauern die Möglichkeit, den Start der Qualifikation direkt zu verfolgen und die Stimmung in der Uber Arena miterleben.

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Nach dem Heimspiel gegen Belgien geht es für Deutschland am folgenden Sonntag weiter. Das nächste Pflichtspiel findet als Auswärtspartie gegen die Slowakei in der EM-Qualifikation statt. Diese schnelle Folge von Spielen考验t die Tiefe des Kaders und die Anpassungsfähigkeit des Teams. Die Ergebnisse dieser beiden Partien werden maßgeblich darüber entscheiden, wie gut Deutschland in die Phase der Gruppenphase eintaucht und welche Positionen in der Tabelle angestrebt werden können.