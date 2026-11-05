Handball-EM-Qualifikation: Deutschland empfängt Belgien in Berlin

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 8. November mit einem Heimspiel gegen Belgien in die EM-Qualifikation 2028.

Am Sonntag, dem 8. November, empfängt die Deutsche Handball-Bund (DHB) Nationalmannschaft ihre Gegner aus Belgien zur Auftaktbegegnung der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2028. Das Spiel findet in der Berliner Uber Arena statt und markiert den Startschuss für das wichtige Turnierjahr des amtierenden Vize-Europameisters. Bundestrainer Alfred Gislason nutzt diese Partie nicht nur als sportlichen Testlauf, sondern auch als strategischen Baustein für die anstehende Weltmeisterschaft im Januar 2027.

Qualifikationsgruppe sieben und direkte EM-Ziele

In der siebten Qualifikationsgruppe trifft die DHB-Auswahl neben Belgien auf Italien und die Slowakei. Als klarer Favorit gestartet, streben die deutschen Spieler die direkten Platzierungen für die Endrunde an, die gemeinsam von Spanien, Portugal und der Schweiz ausgerichtet wird. Die ersten beiden Mannschaften der Gruppe sichern sich dabei automatisch einen Startplatz bei der Europameisterschaft. Zusätzlich qualifizieren sich die vier besten Gruppendritten für das große Turnier, was den Wettbewerbscharakter der Gruppe erhöht.

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Das Duell mit Belgien ist das letzte Pflichtspiel der deutschen Auswahl auf deutschem Boden vor Beginn der Weltmeisterschaft. Damit trägt dieses Match eine besondere symbolische Bedeutung für die Vorbereitungstruppe. Die Fans können das Geschehen live ab 19:55 Uhr auf Pro Sieben verfolgen, wo die Übertragung direkt vom Spielfeld beginnt. Dies bietet der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit, die aktuelle Form der Mannschaft unter realen Bedingungen zu beobachten.

Taktische Schwerpunkte und Kaderentscheidungen

Neben dem unmittelbaren Ziel, Punkte gegen Belgien und die Slowakei zu sammeln, steht die Festigung der taktischen Abläufe im Vordergrund. Alfred Gislason betonte bei der Bekanntgabe des Kaders, dass die Spiele dieser Woche auch der Vorbereitung auf die Heim-WM dienen. Diese beginnt am 13. Januar, wobei Deutschland seine Vorrundenspiele in München austrägt. Dort stehen Begegnungen gegen Tunesien, Uruguay und Serbien auf dem Programm.

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Zu den Nominierungen gehören zwei Neulinge in der Nationalmannschaft: Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach. Ihre Berufung signalisiert den Willen des Trainerteams, frische Impulse in die Aufstellung zu bringen. Die Integration neuer Spieler erfolgt in einem Umfeld, das bereits stark auf die Anforderungen der Weltmeisterschaft ausgerichtet ist. Somit verbindet sich mit jedem Spiel in der EM-Qualifikation ein doppelter Nutzen für die langfristige Planung.

Termine und Medienpräsenz der nächsten Spiele

Nach dem Heimspiel gegen Belgien geht es für die DHB-Auswahl bereits am folgenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel weiter. Gegen die Slowakei tritt die Mannschaft dann in der EM-Qualifikation erneut an. Dieser Rhythmus fordert von den Athleten hohe Konzentration und schnelle Regeneration. Die mediale Begleitung bleibt hoch, da das Interesse an der Vorbereitung auf die WM groß ist.

Für Liveticker und detaillierte Spielberichte während der EM-Qualifikation bieten verschiedene Sportportale Echtzeit-Updates an. Dies ermöglicht es den Followern, auch außerhalb der Live-Sendungen über den Stand der Dinge informiert zu bleiben. Die Kombination aus physischer Belastung durch die Reisen und der mentalen Fokussierung auf die WM-Ziele stellt eine besondere Herausforderung dar. Dennoch zeigt der Kader, dass die Mannschaft bereit ist, diese Aufgaben zu meistern und sich schrittweise auf die großen Turniere einzustellen.