Handball EM-Qualifikation: Deutschland trifft am 8. November auf die Slowakei

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt am 8. November in der Slowakei. Bundestrainer Gislason nutzt das Spiel zur WM-Vorbereitung. Live-Übertragung im Joyn-Stream ab 18 Uhr.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestritt am 8. November um 18 Uhr ihr zweites Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028. Das Auftaktmatch endete bereits mit einem klaren Sieg, nun steht der Auswärtserfolg in der Slowakei an. Die Partie ist kostenlos im Joyn-Stream für Zuschauer verfügbar und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zu den großen Titelkämpfen.

Ausgangssituation und Favoritenrolle

Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason geht als klarer Favorit in das Spiel gegen die Slowakei. Nach dem souveränen 42:32-Sieg gegen Belgien in der Berliner Uber Arena hat die Mannschaft den optimalen Start hingelegt. Die Slowaken hingegen kämpfen nach der knappen Niederlage von 32:34 in Italien unter Druck, besitzen aber individuelle kaum die Klasse, um den Deutschen gefährlich zu werden. Der DHB zielt auf einen direkten Sprung in die Endphase der EM, die in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen wird.

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Strategische Bedeutung für Gislason

Bundestrainer Alfred Gislason nutzt die aktuelle Qualifikationsrunde strategisch als wichtige Phase für die anstehende Heim-Weltmeisterschaft 2027. Das Turnier beginnt am 13. Januar und bietet der deutschen Nationalmannschaft wichtige Erfahrung. Gislason betonte bei der Kaderbekanntgabe den doppelten Anspruch: Spiele gewinnen ist das primäre Ziel, doch parallel werden die taktischen Abläufe für den Januar gefestigt. Die Vorrunde der WM findet in München statt und umfasst Begegnungen gegen Tunesien, Uruguay und Serbien.

Kaderänderungen und neue Namen

Für das Spiel in der Slowakei hat Alfred Gislason den Kader mit zwei Neulingen aufgefüllt. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach wurden in das Aufgebot berufen. Diese Ergänzung soll den Wettbewerb im Team stärken und die Tiefe im Kader für die lange WM-Vorbereitungsphase sichern. Die Namen der Spieler verdeutlichen, dass Gislason nicht nur auf Erfahrung setzt, sondern auch junge Talente für die Zukunft integriert.

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Qualifikationssystem und nächste Schritte

Das Qualifikationssystem der Handball-EM 2028 sieht vor, dass die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe direkt für die Endrunde qualifiziert sind. Zusätzlich ziehen die vier besten Gruppendritten in die entscheidenden Play-offs ein. Ein Sieg am 8. November würde die Position der deutschen Mannschaft in der Tabelle weiter festigen und den Druck von den Mitspielern nehmen. Für die Zuschauer bietet der Stream eine einfache Möglichkeit, die Partie zu verfolgen.

Live-Übertragung und Verfügbarkeit

Zuschauer können die Live-Übertragung des Spiels in der Slowakei ab 18 Uhr kostenlos über die Plattform Joyn streamen. Die Übertragung stellt sicher, dass alle Fans den Verlauf der EM-Qualifikation begleiten können. Die Kombination aus taktischer Vorbereitung und sportlichem Erfolg macht dieses Spiel zu einem wichtigen Baustein für die nationale Auswahl. Alfred Gislason hat damit alle Parameter für die anstehenden Wochen im Blick.