Handball EM-Qualifikation Deutschland trifft am 8. November auf Belgien

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 8. November 2026 in Berlin in die EM-Qualifikation 2028. ProSieben zeigt das Spiel gegen Belgien live.

Am Sonntag, dem 8. November 2026, tritt die deutsche Handball-Nationalmannschaft zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 an. Im Berliner Uber Arena empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Nationalmannschaft Belgien s. Diese Partie markiert den offiziellen Start in die Qualifikationsphase, in der die Mannschaften darum kämpfen, sich für das Endturnier zu qualifizieren, das im kommenden Jahr in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen wird.

Wichtige Schritte zur Handball-WM 2027

Für den amtierenden Vize-Europameister dient das Spiel am 8. November nicht nur der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028, sondern auch als zentraler Baustein in der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft im Januar 2027. Das Turnier beginnt am 13. Januar, wobei Deutschland seine Vorrundenspiele in München bestreitet. Dort stehen am 13. Januar das Spiel gegen Tunesien, am 15. Januar das Duell mit Uruguay und am 17. Januar die Begegnung gegen Serbien auf dem Programm. Diese Termine sind für die taktische Ausrichtung des Kaders von entscheidender Bedeutung, da sie die Intensität und Strategie für das größte Handballereignis des Jahres festlegen.

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Bundestrainer Alfred Gislason hat die Bedeutung dieses Spielzeitabschnitts klar definiert. Bei der Bekanntgabe des Kaders betonte Gislason, dass das primäre Ziel darin bestehe, die anstehenden Spiele gegen Belgien und die Slowakei zu gewinnen. Gleichzeitig soll die Mannschaft jedoch auch intensiv an der Festigung der taktischen Abläufe arbeiten. Diese Doppelnutzung des Trainingspensums soll sicherstellen, dass die Spieler sowohl die notwendige Spielpraxis sammeln als auch strategisch auf die Herausforderungen der Heim-WM im Januar 2027 vorbereitet sind. Die Kombination aus Wettbewerbsdruck und taktischer Feinjustierung ist ein charakteristisches Merkmal der Vorbereitung unter Gislason.

Kaderentscheidungen und Gruppenkonkurrenz

In der Qualifikationsgruppe sieben trifft die DHB-Auswahl neben Belgien auf Italien und die Slowakei. Die ersten beiden Mannschaften der Tabelle qualifizieren sich direkt für die Endrunde der Europameisterschaft 2028. Zudem können sich die vier besten Gruppendritten für das Turnier qualifizieren, was die Konkurrenz in der Gruppe potenziert. Die deutsche Auswahl geht als klarer Favorit in das Rennen, da sie über eine tiefere Kaderstruktur und aktuelle internationale Erfahrung verfügt. Trotzdem gilt es, die Außenseiter wie Belgien nicht zu unterschätzen, die in der Regel in Heimspielen oder bei wichtigen Auftaktpartien besonders motiviert sind.

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Bei der Kaderbekanntgabe für das Spiel am 8. November hat Bundestrainer Gislason zwei Neulinge in die Auswahl berufen. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach erhalten ihre erste Nominierung für die Nationalmannschaft. Diese Entscheidung signalisiert einen Fokus auf die Integration neuer Talente in den Kader, während gleichzeitig die Erfahrung der etablierten Spieler zur Stabilisierung der Mannschaft beiträgt. Das Duell mit Belgien ist das letzte Heimspiel der DHB-Auswahl im Jahr 2026 und zugleich das letzte Pflichtspiel auf deutschem Boden vor der Abreise zur Weltmeisterschaft im Januar 2027.

Live-Übertragung und Mediale Verfügbarkeit

Für die deutschsprachigen Handballfans bietet ProSieben die Möglichkeit, den Auftakt der EM-Qualifikation live zu verfolgen. Das Spiel zwischen der DHB-Auswahl und Belgien wird ab 19:55 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Diese Sendung stellt die zentrale mediale Plattform dar, um die Leistung der Nationalmannschaft in der neuen Qualifikationsrunde zu beobachten. Die Übertragung ermöglicht es den Fans, die taktischen Umstellungen von Gislason und den Einsatz der beiden Neulinge Niklas Theiß und David More direkt zu erleben.

Nach diesem Heimspiel in Berlin geht es für Deutschland am Sonntag, dem 8. November 2026, direkt weiter. Im Anschluss an das Spiel gegen Belgien folgt die Auswärtsreise gegen die Slowakei in der EM-Qualifikation. Diese doppelte Belastung in kurzer Zeit erfordert von der Mannschaft hohe mentale und physische Konzentration. Die Fans können den Fortschritt der Nationalmannschaft durch Liveticker auf den entsprechenden Plattformen verfolgen, um die Ergebnisse der weiteren Spiele in der Gruppe sieben im Auge zu behalten. Die Qualität der Aufbereitung durch ProSieben und die digitale Begleitung sind dabei ein wichtiger Bestandteil der modernen Sportberichterstattung.