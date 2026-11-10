Handball-EM-Qualifikation: DHB-Team trifft am 8. November auf die Slowakei

Die DHB-Auswahl will in der EM-Qualifikation 2028 bei der Slowakei nachlegen. Das Spiel ist am 8. November ab 18 Uhr im kostenlosen Joyn-Stream live zu sehen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 am 8. November auf die Slowakei. Das Auswärtsspiel ist ab 18 Uhr live im kostenlosen Joyn-Stream zu verfolgen, außerdem gibt es die Übertragung im Fernsehen. Das Turnier wird in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason startete mit einem klaren Heimsieg in die Qualifikation. In der Berliner Uber Arena setzte sich der Vize-Europameister gegen Belgien souverän mit 42:32 durch. Gegen den Underdog zeigte das Team damit eine deutliche Überlegenheit, die nun auch auswärts bestätigt werden soll.

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Slowakei unter Zugzwang nach dem Auftakt

Die Slowakei steht nach der 32:34-Niederlage zum Auftakt in Italien bereits unter Zugzwang. Für die Gastgeber geht es in der Gruppe darum, schnell Punkte zu sammeln, wenn sie die Qualifikation noch aus eigener Kraft erreichen wollen.

Trotz dieser Ausgangslage wird die Slowakei von den Experten nicht als gefährlicher Gegner eingeschätzt. Die Mannschaft verfüge eigentlich nicht über die individuelle Klasse, um Deutschland ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die DHB-Auswahl geht deshalb als klarer Favorit in die Partie.

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Für das Team von Alfred Gislason zählt allerdings nicht nur der Sieg. Der Bundestrainer nutzt die Qualifikationsspiele auch, um taktische Abläufe für die kommenden Monate zu festigen.

Qualifikationsregeln und Ziel der Gruppenphase

Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft 2028. Zusätzlich erhalten die vier besten Gruppendritten ein Ticket für das Turnier.

Für die deutsche Mannschaft bedeutet das, dass nach dem Sieg gegen Belgien und dem Spiel in der Slowakei eine gute Ausgangsposition entstehen kann. Ein weiterer Erfolg würde die Aussichten auf einen direkten Platz für die EM deutlich verbessern.

Gislason plant mit Blick auf die Heim-WM 2027

Bundestrainer Alfred Gislason richtet seine Vorbereitung bereits auf die Heim-WM 2027 aus. Das Turnier beginnt am 13. Januar, und die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in München gegen Tunesien, Uruguay und Serbien.

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Gislason betonte bei der Kaderbekanntgabe, dass sein Team in der aktuellen Woche gegen Belgien und die Slowakei Spiele gewinnen wolle. Gleichzeitig kündigte er an, die taktischen Abläufe mit Blick auf den Januar weiter zu festigen.

Im Kader stehen mit Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach zwei Neulinge. Beide wurden vom Bundestrainer erstmals nominiert und erhalten damit die Chance, sich im Umfeld der Nationalmannschaft für die kommenden Aufgaben zu empfehlen.