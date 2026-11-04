Handball-EM-Qualifikation: DHB trifft am 5. November auf Belgien

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 5. November in die EM-Qualifikation gegen Belgien. ProSieben und Joyn zeigen das Spiel live in der Prime Time.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag, dem 5. November, ihr erstes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft. Das Länderspiel findet gegen den Gegner Belgien statt und beginnt um 19:55 Uhr. Der deutsche Fernsehsender ProSieben übermittelt diese Begegnung live im Free-TV. Der Spielort ist die Berliner Uber Arena. Die DHB-Auswahl sucht nach einem starken Start in die Kampagne zur Titelverteidigung.

Live-Übertragung und technische Details

ProSieben übernimmt die exklusiven Rundfunkrechte für dieses wichtige Spiel. Die Zuschauer können das Match ab 19:55 Uhr kostenlos im Joyn-Stream verfolgen. Dies bietet eine digitale Alternative zum linearen Fernsehen. Die Übertragung erfolgt in der Prime-Time. Dadurch erreicht das DHB-Team eine maximale Reichweite. Die Berliner Uber Arena dient als Austragungsort für dieses historische Event.

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Taktische Ziele von Alfred Gislason

Bundestrainer Alfred Gislason formuliert klare Ambitionen für diese Phase. Er betont, dass das primäre Ziel das Gewinnen von Spielen ist. Diese Strategie gilt speziell für die Spiele gegen Belgien und die Slowakei. Parallel dazu arbeitet die Mannschaft an der Festigung taktischer Abläufe. Dies dient der Vorbereitung auf die anstehende Handball-Weltmeisterschaft.

Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in München

Die Partie am 5. November ist 70 Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft angesiedelt. Deutschland tritt im Januar als Gastgeber der Handball-WM an. Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft finden in München statt. Dort trifft die Auswahl auf Tunesien, Uruguay und Serbien. Die Begegnung mit Belgien dient daher auch als wichtige Standortbestimmung.

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Bedeutung der EM-Qualifikation

Der Start in die EM-Qualifikation ist entscheidend für den Saisonverlauf. Die Nationalmannschaft möchte mit einem Sieg in die Runde gehen. Der Spielplan sieht in dieser Phase auch ein Duell gegen die Slowakei vor. Diese beiden Spiele sind zentral für die Qualifikation. Die taktischen Übungen laufen parallel zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

Zusammenfassung des Spielplans

Die Nationalmannschaft hat einen dichten Kalender vor sich. Neben der EM-Qualifikation steht die WM-Hochphase im Januar an. Die Spiele in München sind die erste Hürde bei der Heim-EM. Die aktuellen Leistungen in der EM-Quali geben Aufschluss über die Formkurve. Das DHB-Team nutzt jede Minute im Trainingslager und in den Pflichtspielen strategisch.