Das DHB-Team startet am Donnerstag, den 5. November 2026, die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028. ProSieben überträgt das Spiel gegen Belgien live im Free-TV.

Die deutsche Männer- Handball nationalmannschaft, bekannt als das DHB -Team, startet am Donnerstag, den 5. November 2026, offiziell in die Qualifikationsphase zur Europameisterschaft 2028. Das Auftaktspiel findet in der Berlin er Uber Arena statt, wo das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf die Nationalmannschaft Belgien s trifft. Anpfiff ist um 20:30 Uhr, und bis zu 13.000 Zuschauer sind für das Event erwartet.

Livestream und TV-Übertragung der Partie

Handball-Fans erhalten eine gute Nachricht, da das Länderspiel live und kostenlos im Free-TV zu sehen sein wird. Der Sender ProSieben zeigt die Partie und beginnt die Übertragung bereits um 19:55 Uhr. Für Zuschauer, die das Spiel lieber online verfolgen möchten, stehen ebenfalls mehrere Streaming-Möglichkeiten zur Verfügung, um den Start in die EM-Qualifikation nicht zu verpassen.

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Statistik und Gegneranalyse im Gruppenvergleich

Deutschland kann auf eine sehr starke historische Bilanz gegen den Auftaktgegner zurückgreifen. In allen acht bisherigen Länderspielen gegen Belgien entschied die DHB-Auswahl die Begegnung für sich. Mit einem weiteren Erfolg vor heimischer Kulisse würde die Mannschaft von Gislason einen optimalen Start in die Qualifikation hinlegen. Deutschland startet in Gruppe 7 der EM-Qualifikation.

Gruppenkonkurrenz und Qualifikationsmodus

Neben Belgien warten in der Gruppe 7 auch Italien und die Slowakei auf die Auswahl von Alfred Gislason. Der Qualifikationsmodus sieht vor, dass sich die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe direkt für die Europameisterschaft 2028 qualifizieren. Zudem sind die vier besten Gruppendritten für die Endrunde in Spanien, Portugal und der SchweizStartberechtigt.

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Namensnennungen und Aufstellungsänderungen

Für Trainer Alfred Gislason ist die Qualifikation ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft im Januar 2027. Mit Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach stehen zwei Debütanten im Aufgebot. Dies gibt der Auswahl die Möglichkeit, neue Talente in das System zu integrieren.

Termine und Spielverlauf im November

Nach dem Heimspiel gegen Belgien geht es für das DHB-Team bereits am Sonntag, den 8. November 2026, weiter. Dann wartet auswärts die Slowakei auf das Team von Alfred Gislason. Der Anwurf in der Slowakei ist um 18 Uhr geplant, wodurch der Kalender für die Nationalmannschaft sehr dicht bleibt.