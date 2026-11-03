Handball-Experte Stefan Kretzschmar kauft Immobilie auf Mallorca

Stefan Kretzschmar hat ein Haus auf Mallorca erworben. Der 53-jährige TV-Experte und Unternehmer plant eine halbjährige Trennung zwischen Spanien und Deutschland.

Der bekannte Handball -Experte und ehemalige Nationalspieler Stefan Kretzschmar hat sich einen zweiten Wohnsitz in Spanien zugelegt. Der 53-Jährige hat eine Immobilie im Norden der spanischen Insel Mallorca erworben, wie er gegenüber der Zeitung BILD bestätigte. Diese Entwicklung markiert einen neuen Lebensabschnitt für den Unternehmer und Medienpersönlichkeit, der in der deutschen Sportberichterstattung fest verankert ist.

Eigener Wohnsitz in der Nähe von Golf Canyamel

Kretzschmar hat die neue residence strategisch in der Nähe seines bevorzugten Golfplatzes Golf Canyamel platziert. Die Existenz des neuen Domizils wird durch aktuelle visuelle Belege untermauert, die in der Vergangenheit auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurden. Auf diesen Aufnahmen ist der Handball-Experte in der Sonne auf einer Terrasse zu sehen. Diese Bilder entstanden im Kontext seiner Tätigkeit als TV-Experte beim Streaming-Dienst Dyn und seiner Rolle als wichtiger Meinungsfaktor im deutschen Handball.

Also read Serie Breitscheidplatz 19/12: Albrecht Schuch als Anti-Terror-Experte in ARD-Thriller

Direktionsangaben zu Leben und Arbeit im Ausland

Derzeitige Pläne sehen vor, dass sich Kretzschmar zwei Wochen im spanischen Urlaubsort aufhält und sich anschließend zwei Wochen in Deutschland aufhält. Diese Aufteilung beschreibt er als die Erfüllung eines Traums. In Deutschland leben seine Lebensgefährtin Dorle sowie er selbst idyllisch im Norden von Berlin an einem See. Trotz der räumlichen Trennung von Deutschland wird seine berufliche Präsenz nicht leiden. Kretzschmar bleibt weiterhin der Go-to-Guy im deutschen Handball-Sektor. Er begründet diese mobile Arbeitsweise damit, dass wir in einer digitalen Welt leben, in der das Arbeiten von überall aus hervorragend möglich ist.

Advertisement

Beteiligung an bekannten Handballtalk-Formaten

Die räumliche Distanz ändert nichts an seiner intensiven Beteiligung an den Ausgaben der Dyn-Handballtalks. Er war in der Sendung Kretzsche&Schmiso zu sehen, die er gemeinsam mit dem TV-Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld gestaltet. Auch in der Sendung Harzblut ist er eine feste Größe, wo er mit Pascal Hens, Michael Mimi Kraus und Schmidt-Sommerfeld diskutiert. Diese kontinuierliche Medienpräsenz unterstreicht seinen Status als wichtiger Meinungsfaktor, unabhängig davon, ob er sich in Deutschland oder im spanischen Norden aufhält.

Unternehmerische Aktivitäten und literarisches Werk

Neben seiner medialen Tätigkeit ist Kretzschmar als Unternehmer erfolgreich und führt seine Agentur Dreisiebenmedia. Diese unternehmerische Basis unterstützt seine flexible Lebenssituation. Zusätzlich zur Arbeit im Fernsehen und als Agenturbetreiber plant er die Veröffentlichung seines dritten Buches. Dieses Werk ist unter dem Titel Harzblut - das Handball-Manifest bekannt und erscheint Ende November. Das Buch kann bereits vorbestellt werden und erweitert sein Portfolio an kreativen Projekten im Sportjournalismus.