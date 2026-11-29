Liveticker vom Spiel SC Magdeburg gegen ThSV Eisenach vom 29.11.2026: heute live.

Der SC Magdeburg setzt seine beeindruckende Siegesserie fort und bleibt auch im 17. Pflichtspiel in Folge verlustpunktfrei! Der Meister bezwingt den ThSV Eisenach nach einer starken zweiten Hälfte letztlich souverän mit 36:29 und übernimmt damit wieder die Spitze der Bundesligatabelle.

Vor dem Wechsel hatten die Gäste dem SCM das Leben richtig schwer gemacht und zur Pause sogar mit einem Treffer geführt. Hinten raus war die individuelle Qualität der Gastgeber aber einfach zu groß für Eisenach. Vor allem die überragenden Albin Lagergren und Gísli Kristjánsson trafen im zweiten Durchgang nahezu nach Belieben.

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Zudem steuerte Keeper Matej Mandić im ersten Spiel nach seiner Vertragsverlängerung auch noch starke zwölf Paraden bei. Am kommenden Wochenende sind beide Teams wieder sonntags im Einsatz. Eisenach gastiert dann in Hamburg, der SCM in Göppingen. Zuvor tritt die Auswahl von Bennet Wiegert am Mittwoch noch in der Champions League gegen Dinamo București an.