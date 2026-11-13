Handball-Highlight-Wochenende: Bundesliga, European League und Champions League im Fokus

Das Wochenende bringt intensive Handball-Action in Bundesliga, European League und Champions League. Key-Matches, Spielerwechsel und finanzielle Spannungen prägen die Debatten.

Die deutsche Handball -Szene startet mit voller Kraft in ein intensives Kalenderwochenende, das von Samstag bis Donnerstag reicht. In diesem Zeitraum finden Höhepunkte in der Bundesliga, der European League und der Champions League statt. Die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland hat den ersten Teil der EM-Qualifikation mit zu vielen Gegentoren gegen Belgien und die Slowakei abgeschlossen. Jetzt gilt die Aufmerksamkeit den Vereinswettbewerben auf höchstem Niveau.

Bundesliga-Spitzenspiele und kritische Situationen

Am Samstagnachmittag startet die Reihe mit dem Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel um 15.55 Uhr, das live bei Dyn übertragen wird. Die Berliner sind auf der Suche nach Punkten, um ihre Chancen auf die Champions League zu wahren. Eine vierte Saisonniederlage wäre für das Berliner Team schädlich. Das THW Kiel hingegen möchte mit dem Sieg die Rückkehr in die Königsklasse festigen, was direkte Duelle gegen Top-Klubs erfordert.

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Weitere interessante Partien finden am selben Tag statt. Der HC Erlangen empfängt den HC Hamburg um 19 Uhr. Im Blickpunkt steht hier der Silbermedaillengewinner von Olympia 2024, Luca Witzke, der von Flensburg bis zum Saisonende nach Hamburg gewechselt ist. Ab Sommer ist er wieder für Erlangen geplant. Der ThSV Eisenach tritt beim Bergischen HC an (20 Uhr), wobei Präsident Jürgen Beck Ende Oktober in der Thüringer Allgemeinen die angespannte Finanzlage des Vereins thematisierte.

Neue Verstärkungen und Krisenbewältigung

Die HSG Wetzlar will beim Auswärtsspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten ihren ersten Saisonsieg einfahren. Eine wichtige Rolle spielt dabei der serbische Rückraumspieler Milos Kos, der am Samstag um 19 Uhr für die HSG debütiert. Er kam vom RK Partizan Belgrad. Ähnliche Herausforderungen sehen sich die Rhein-Neckar Löwen gegenüber, die am Samstag um 20 Uhr den TBV Lemgo Lippe empfangen. Torwart David Späth erklärte im Podcast Fischer & Friend, dass das Team keinen einfachen Stand habe und das Gesprächsthema Nummer eins im Negativen sei.

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Ein weiterer wichtiger Abend steht am Sonntag mit dem Spiel des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt an. Stefan Kretzschmar, Handball-Legende und Experte, begleitete die Entwicklungen im Dyn-Podcast Harzblut. Am Sonntagabend um 18 Uhr folgt das Duell zwischen dem VfL Gummersbach und der TSV Hannover-Burgdorf. Dazwischen spielt die MT Melsungen um 16.30 Uhr gegen die SG BBM Bietigheim. Der Montag bleibt als Schontag den Fans vorbehalten, um das Wochenende zu diskutieren.

Champions League und European League gehen weiter

Ab Dienstag widmet sich die Szene der Vorbereitung auf die europäischen Wettbewerbe. In der European League sind deutsche Vertreter aktiv. Dazu gehören der Bergische HC, Flensburg und Gummersbach. Am Mittwoch reisen die Füchse Berlin in der Champions League zu Aalborg Handbold nach Dänemark. Dies ist Teil einer dichten Phase, in der die Berliner ihr erstes Spiel dieser Runde bestreiten.

Am Donnerstag muss der SC Magdeburg bei GOG Gudme in Svendborg in Dänemark antreten. Der Abschluss der sechs intensiven Tage findet in der Kasseler Rothenbach-Halle statt. Hier trifft die MT Melsungen auf Paris Saint-Germain. Ein besonderer persönlicher Aspekt ist hierbei, dass MT-Trainer Roberto Parrondo gegen seinen zukünftigen Klub spielt. Ab Sommer 2027 wird er zu Paris Saint-Germain wechseln, was das Duell mit seiner neuen Mannschaft zusätzlich anheizt.