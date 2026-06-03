Handball-Legende Patrick Groetzki verabschiedet sich emotional: Rhein-Neckar Löwen gewinnen letztes Heimspiel

Handball-Legende Patrick Groetzki (36) hat am Mittwochabend sein letztes Heimspiel für die Rhein-Neckar Löwen bestritten und dabei in der Bundesliga einen 29:28-Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf errungen. Nach einer beeindruckenden Karriere, die 580 Bundesliga-Spiele für die Rhein-Neckar Löwen umfasste, geht Groetzki nun in den Ruhestand. Der Abschied war emotional, nicht nur für Groetzki selbst, sondern auch für seine Mitspieler und Fans.

Am Mittwochabend fand das letzte Heimspiel von Handball -Legende Patrick Groetzki (36) mit den Rhein-Neckar Löwen statt, bei dem sie in der Bundesliga mit 29:28 gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewannen.

Nach einer großartigen Karriere, die 580 Bundesliga-Spiele für die Rhein-Neckar Löwen umfasste, wo er 19 Jahre am Stück gespielt hat, und kein Spieler häufiger für die Mannheimer aufgelaufen ist, geht Groetzki, der auch 'Johnny' genannt wird, in der HBL in den Ruhestand. Sportlich hinterlässt er eine beeindruckende Bilanz, darunter zweimal Meister (2016 und 2017), zweimal Pokalsieger (2018 und 2023), dreimal Supercupsieger (2016, 2017 und 2018) sowie EHF-Pokalsieger.

Er hat auch 130 Länderspiele für Deutschland absolviert und die olympische Bronzemedaille 2016 gewonnen. Nach dem letzten Heimspiel in der SAP Arena feierten ihn seine Mitspieler im Kreis, er umarmte die Gegenspieler und die Fans feierten ihn mit einem Riesen-Trikot mit der Nummer 24 in der Halle. Groetzki gab zu, dass ihm der Abschied emotional schwerfiel und er immer wieder schlucken musste. Einige Zuschauer hatten Tränen in den Augen.

Groetzki sagte nach dem Spiel, dass ihm alles surreal vorkomme und er noch einige Zeit brauchen werde, um zu begreifen, dass es vorbei ist. Er freue sich jedoch auf alles, was kommt, und werde die Jungs vermissen. Ab Juli wird Groetzki ins Löwen-Management einsteigen und seinen BWL-Abschluss mit den Schwerpunkten Kommunikation und Marketing nutzen, um den Verein auf eine andere Art und Weise voranzutreiben.

Es war ein emotionaler Abend, der sportlich jedoch nicht optimal für Groetzki verlief, da er in der ersten Halbzeit kein Tor erzielte. In der zweiten Halbzeit gelang ihm jedoch in der 42. Minute sein einziges Tor zum zwischenzeitlichen 22:19. David Späth, Torwart der Löwen, bezeichnete Groetzki als Leader und Identifikationsfigur, die man nicht wegdenken kann.

Joel Birlehm, Torwart von Hannover und enger Freund von Groetzki, sagte nach dem Spiel, dass er sehr, sehr gute Freunde seien und dass Groetzki ein Riesen-Mensch sei. Am 19. Juli wird Groetzki noch einmal sein großes Abschiedsspiel haben, bei dem er mit dem 'Team Johnny' gegen eine Auswahl von Mikael Appelgren antreten wird





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